Известный музыкальный сервис Spotify каждый раз обновляет списки слушателей в разных исполнителей. К примеру, знаменитую итальянскую группу Måneskin за последний месяц прослушали 13,9 миллиона раз, а французскую певицу Барбару Прави – 3,4 миллиона. Все они заняли первое и второе место соответственно на Евровидении-2021.

С последнего УЕФА удалил песни российских рэперов Моргенштерна и 10age из официального плей-листа Евро-2020

Но украинская группа Go_A достигла не меньше успехов, чем французская артистка или другие звезды. Количество слушателей группы за последний месяц в Spotify составляет 2,9 миллиона пользователей!

А вот российский исполнитель Morgenshtern, который в последние недели часто появляется в СМИ из-за скандальных высказываний на премии "Муз ТВ" – "отстает". Его прослушали 2,7 миллиона слушателей за последний месяц. Учитывая его популярность на постсоветском пространстве, для украинской этно-фолк-группы Go_A такие показатели – настоящая победа.



Количество слушателей за последний месяц в Go_A и Morgenshtern / Скриншот с Spotify

Что касается Apple Music, услугами которого пользуется большая часть интернет-пользователей, то сейчас песня Go_A – SHUM находится на 26 месте среди прослушиваний в Украине.

Как Go_A покоряет мир

На Евровидении группа Go_A получила 97 баллов от судей из разных стран и 267 баллов от зрителей. Поэтому Украина получила 5 место в конкурсе, но по зрительскому голосованию они заняли второе место.

Трек группы Go_A для Евровидения-2021 покорил мировые чарты Spotify и iTunes. Песня SHUM недавно заняла 1 место в мировом рейтинге вирусных композиций.

Группа также вошла в список Billboard 200 и заняла 80-ю строчку с песней SHUM – это первая украиноязычная песня, которая попала в рейтинг.

Go_A также вошли в список 10 лучших выступлений Евровидения-2021 по просмотрам на YouTube.

Коллектив планирует коллаборации и совместные концерты вместе с победителем конкурса, вместе с Måneskin и с представителями других стран, которые в восторге от выступления украинской группы.



Как Go_A покоряют мир / Инфографика 24 канала