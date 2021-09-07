Известный украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) "наделал шума" после того, как совершил каминг-аут. Но он продолжает делиться откровенными признаниями.
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Какк MELOVIN признался в ориентации матери
Исполнитель рассказал, что для него важен не так каминг-аут на Atlas Weekend, как искренний разговор с родителями. Он состоялся во время отдыха в Карпатах, в конце 2020 года. До этого певец волновался и не мог ни с кем поделиться эмоциями.
Мы сидели и плакали вместе с ней. Была очень такая крутая поддержка с фразой: "Ты для меня первое, единственное и последнее". И для меня ничего не важно. Я такой, сидел, тоже вот это вот сопли подтирал наждачкой,
– поразил MELOVIN.
MELOVIN с мамой / Фото из инстаграма MELOVIN
Как только знаменитость получил возможность показать себя настоящего, все его переживания и страхи ушли.
"Хочешь, надень каблуки, хочешь, не надевай каблуки. Хочешь, надень женское боди. Что хочешь, то и делай. Но просто делай так, чтобы не идти против закона. Мне нечего скрывать. Я свободный совсем человек и это придает каких-то крыльев", – подчеркнул артист.
Каминг-аут MELOVIN: коротко
- 5 июля MELOVIN объявил себя бисексуалом во время выступления на Atlas Weekend. Он поцеловал девушку, а затем парня, впоследствии обернувшегося флагом ЛГБТ.
- Исполнитель признался, что после каминг-аута начал получать угрозы и сообщения с критикой. Он также отрицал, что объявление своей ориентации было хайпом.
- Артист рассказывал, как впервые влюбился в парня. С ним он познакомился в сети, где часто переписывался. MELOVIN признался, что это было в 13 лет.
- Родители певца спокойно и нормально отреагировали на смелый поступок сына. Хотя и волновались о реакции родственников или друзей.