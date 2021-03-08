Я не хотела жить, – Меган Маркл призналась, что думала о самоубийстве
В интервью с Опрой Уинфри жена принца Гарри призналась: когда была членом королевской семьи, часто думала о самоубийстве. Меган Маркл поделилась, что тогда ее нельзя было оставлять в одиночестве.
Источник:CBS News
Меган Маркл рассказала, что королева Елизавета II всегда относилась к ней очень тепло. Но несмотря на это жена ее внука в монаршей семье чувствовала себя некомфортно. У Меган даже были суицидальные мысли.
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Меган Маркл о самоубийстве
Жена принца Гарри поделилась, что пока она была членом королевской семьи, у нее постоянно были мысли о самоубийстве.
Это были очень ясные, настоящие и очень страшные мысли. Меня нельзя было оставлять в одиночестве,
– рассказала Меган.
По словам Маркл, она обращалась к некоторым высокопоставленным сотрудникам дворца и просила о помощи или возможности попасть в больницу. На это ей сказали, что подобный шаг вызовет плохую реакцию.
После этого Маркл обратилась к одной из лучших подруг принцессы Дианы. Однако мысли о самоубийстве не прекращали приходить к ней. Девушка не могла сказать все Гарри, но понимала, что "если не признается, то сделает это".
Меган добавила, что после свадьбы чувствовала, что находится в плену. Тогда у нее забрали водительское удостоверение, паспорт и банковские карты.
Интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл:
- влюбленные рассекретили пол второго ребенка;
- Меган и Гарри тайно поженились за 3 дня до громкой королевской свадьбы;
- Кейт Миддлтон заставила Маркл плакать;
- королевская семья заставила Меган молчать и оболгала ее.
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