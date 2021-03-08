В интервью с Опрой Уинфри жена принца Гарри призналась: когда была членом королевской семьи, часто думала о самоубийстве. Меган Маркл поделилась, что тогда ее нельзя было оставлять в одиночестве.

Меган Маркл рассказала, что королева Елизавета II всегда относилась к ней очень тепло. Но несмотря на это жена ее внука в монаршей семье чувствовала себя некомфортно. У Меган даже были суицидальные мысли.

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Меган Маркл о самоубийстве

Жена принца Гарри поделилась, что пока она была членом королевской семьи, у нее постоянно были мысли о самоубийстве.

Это были очень ясные, настоящие и очень страшные мысли. Меня нельзя было оставлять в одиночестве,

– рассказала Меган.

По словам Маркл, она обращалась к некоторым высокопоставленным сотрудникам дворца и просила о помощи или возможности попасть в больницу. На это ей сказали, что подобный шаг вызовет плохую реакцию.

После этого Маркл обратилась к одной из лучших подруг принцессы Дианы. Однако мысли о самоубийстве не прекращали приходить к ней. Девушка не могла сказать все Гарри, но понимала, что "если не признается, то сделает это".