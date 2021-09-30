Купить билеты на концерт Måneskin можно на сайте Concert.ua, который держал интригу три дня. Ярые поклонники итальянцев находились в ожидании, чтобы первыми приобрести заветные билеты. Впрочем, обновив сайт в 12:00, серверы "упали" и пришлось не один раз обновлять, чтобы покупателя перенаправило в очередь.

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Ажиотаж вокруг билетов на концерт Måneskin в Киеве / Скриншот с сайта Concert.ua

Редакция 24 канала тоже решила попробовать приобрести билеты, но оказалась почти 4-тысячным покупателем. Наибольшим счастливцам удалось первыми "продвинуться в очередь". Нам известно, что билеты стартуют от 1300 гривен за одного во второй фан-зоне. Чтобы быть в ближе к музыкантам Måneskin, то есть стоять в первой фан-зоне под самой сценой, придется выложить 2000 гривен. Большинство билетов разобрали в первые 10 минут продаж.

Билеты на концерт Måneskin в Киеве / Скриншот с сайта Concert.ua

Билеты за удобнее места за столиками стоят соответственно дороже. Отметим, что концерт группы Måneskin состоится в ночном клубе Stereo Plaza в 20:00 в Киеве.