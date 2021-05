Топ-10 блондинок украинского шоу-бизнеса

31 мая в мире отмечают Международный день блондинки. В украинском шоу-бизнесе немало самых популярных артисток щеголяют белокурыми волосами на красных дорожках, демонстрируют красоту, элегантность и завораживают публику. По случаю этого весеннего дня редакция Showbiz 24 подготовила подборку, в которой рассказала о самых успешных блондинках, которые покоряют украинскую сцену и телеэкраны.

Многие украинские красавицы ежедневно щеголяют красотой в социальных сетях. Знаменитости также не оставляют поклонников без новых порций кадров, где демонстрируют look oh the day, моменты из личной и творческой жизни. Самое интересное о популярных блондинках Украины – читайте далее!

10 самых популярных блондинок украинского шоу-бизнеса

Оля Полякова

За время своей карьеры артистка успела стать настоящей "королевой ночи" украинского шоу-бизнеса. Ее новые песни сразу становятся хитами и звучат в каждом уголке Украины. Оля знает, как привлечь к себе внимание публики, не боится выражать собственные мысли и умеет находить выходы из любых ситуаций.

Во время вынужденного карантина исполнительница активно начала покорять инстаграм: ежедневно проводила прямые эфиры, где готовила, общалась с коллегами по сцене. Благодаря этому певица смогла подписать несколько рекламных контрактов.

Кроме успешной карьеры, Полякова построила еще и крепкую семью. Она находится в счастливом браке и воспитывает двух дочерей – Марию и Алису. Для наследниц Оля является подругой. Они часто отдыхают вместе, путешествуют и просто весело проводят время дома.



Оля Полякова / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Лилия Ребрик

Одна из самых популярных телеведущих и актрис в Украине точно знает, как никогда не оставаться без внимания публики. Лилия регулярно появляется на экранах, получает роли в самых рейтинговых украинских сериалах ("Папаньки", "Последний москаль" и другие). Каждое утро с ней просыпаются сотни тысяч украинских телезрителей, ведь Лилия является ведущей одной из утренних программ.

Ребрик является примером успешной женщины, которая смогла достичь желаемого успеха и построить карьеру своей мечты. Но успешная Лилия не только на экране, но и в личной жизни.

Уже почти 10 лет телеведущая состоит в браке с танцовщиком Андреем Диким. Супруги воспитывают двух замечательных дочерей – Полину и Диану. Актриса обожает проводить время с семьей. Она часто делится с поклонниками атмосферными снимками, на которых позирует с любимым и детьми. Ребрик является и примером для дочерей. Старшая дочь Лилии – Диана решила продолжить дело звездной мамочки и уже получила свои первые роли в кино.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Ирина Федишин

Певица из Львова активно покоряет украинских слушателей. Федишин обожает радовать поклонников музыкальными новинками и презентовать их в эфире телеканалов и радиостанций. Песни Ирины звучат в разных уголках страны, а ее концерты собирают аншлаги.

Также Федишин развивает свою инстаграм-страницу. Ежедневно она делится с поклонниками яркими моментами из личной и творческой жизни. Особое внимание уделяет семейным кадрам.

Артистка замужем. Ее избранником стал Виталий Човнык, который также является ее продюсером. Пара воспитывает двух сыновей – Юрчика и Олежика. Ирина обожает проводить время с самыми дорогими мужчинами. Они вместе путешествуют, отдыхают дома, устраивают семейные прогулки и путешествия по родной Львовской области.



Ирина Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Леся Никитюк

Леся Никитюк за достаточно короткое время на экранах успела стать одной из самых популярных ведущих в украинском телепространстве. Она является народной любимицей, за которой с удовольствием наблюдают миллионы зрителей и пользователей социальных сетей.

Блогер активно ведет свою страницу в инстаграме, где показывает за кулисы личной и творческой жизни. Одними из самых интересных сообщений для поклонников являются те, где Леся показывает свои путешествия. Также Никитюк умеет выбирать актуальные наряды и является иконой стиля для многих украинских девушек.

А вот о личной жизни звезда говорит неохотно. Она не скрывает, что была влюблена, однако не рассекречивает своего избранника. Леся признается, что мечтает стать мамой.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Тоня Матвиенко

Дочь легендарной певицы Нины Матвиенко покорила украинскую публику невероятным голосом и красотой. Девушка продолжила дело мамы, выступала с оркестрами. Тонин вокал уникален, поэтому его сразу можно узнать среди тысяч других.

В 2012 году Антонина отправилась в тур вместе с Арсеном Мирзояном. Оказалось, что они влюблены, живут в гражданском браке. В 2016 году у них родилась общая дочь, которую назвали Ниной. Для Тони это уже второй ребенок. Впервые женщина стала мамой в 1998 году. Тогда она также родила девочку Ульяну.



Тоня Матвиенко / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Василиса Фролова

Украинская модель, телеведущая и актриса является яркой личностью, которая быстро завоевывает зрительские симпатии. Василиса начинала карьеру с конкурсов красоты и конкурсов для моделей. Фролова дважды завоевывала титул Miss Body Beautiful of the world. Тогда она выступала в Сингапуре и Турции. Девушка работала моделью в Украине, России и Франции.

Карьеру телеведущей звезда начала на Харьковском телевидении. Со временем ее заметили на одном из лучших музыкальных телеканалов М1 и предложили стать там ведущей. Кроме телевизионных эфиров, Фролова является еще и ведущей на радиостанции.

В 2021 году осуществилась самая заветная мечта Василисы. Она стала мамой. Знаменитость родила сына Родиона. Ведущая длительное время держала личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз и не делилась никакими подробностями. Однако на церемонии вручения премии YUNA-2021 звезда решила рассекретить своего избранника и позировала на красной дорожке вместе с ним. Фролова родила первенца от продюсера Дмитрия Котеленца.



Василиса Фролова / Фото из инстаграма Василисы Фроловой

Ольга Сумская

Народная артистка Украины никогда не остается без внимания публики и медиа. Она получает роли в лучших телесериалах и каждый раз поражает талантом. Кинокарьеру Ольга начала еще в студенческие годы и первую роль получила в 1983 году. Тогда актриса снялась в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". А известность Сумской принесла роль Роксоланы в сериале "Роксолана".

С тех пор Ольга все чаще начала появляться на телеэкранах. Она снялась в более 60 фильмах и телесериалах. Во многих исполнила главные роли. Больше всего зрителям полюбились такие ленты: "Последний москаль", "Крепостная", "Две матери", "Я, ты, он, она" и другие.

Кроме съемок в кино, Ольга блистала и на сцене театров. Также она участвовала в различных программах. В частности, знаменитость выходила на паркет "Танцев со звездами" в первом сезоне популярного проекта.

Личная жизнь актрисы также насыщена. Сумская впервые вышла замуж за актера Евгения Паперного. Однако их союз быстро распался. У экс-пары есть общая дочь Антонина. С нынешним мужем Виталием Борисюком женщина воспитывает дочь Анну. Ольга часто делится общими фотографиями на личной странице в Инстаграме.



Ольга Сумская / Фото из инстаграма Ольги Сумской

Вера Кекелия

Участница 7 сезона вокального проекта "Голос страны" Вера Кекелия смогла добиться успеха после окончания шоу. Для нее это был шанс на желанное будущее, который удалось использовать с пользой для себя. После "Голоса страны" Веру начали приглашать в другие телевизионные шоу. В частности, она пела в прямых эфирах "Танцев со звездами", а также стала участницей популярной юмористической программы "Женский квартал".

Однако на этом Кекелия не остановилась. Она решила попробовать себя еще и в роли ведущей. Девушка появляется в светской программе "Жизнь известных людей". Вера использует возможности, которые есть на ее пути, и постоянно совершенствуется.

Но проект "Голос страны" не только стал началом успешной творческой карьеры Кекелии, но и помог найти любовь. Именно на шоу она познакомилась с будущим мужем Романом Дудой, который был с ней в одной команде. В 2017 году влюбленные поженились, а еще через 3 года стали родителями. Вера родила любимому сына Ивана, который стал продолжением их безграничной любви.



Вера Кекелия / Фото из инстаграма Веры Кекелии

Елена Кравец

Комическая актриса не только является единственной женщиной в "Студии Квартал-95", но и лидером "Женского Квартала". А когда-то она работала в Криворожском филиале МакДональдса и только мечтала о большой сцене. Благодаря упорному ежедневному труду и смелости Кравец смогла получить желаемый результат в карьере и не планирует останавливаться на достигнутом.

Елена для многих является примером успешной женщины, любящей жены и заботливой мамочки. В насыщенном рабочем графике она всегда находит время для семьи. Уже 19 лет она состоит в счастливом браке с актером Сергеем Кравцом. Супруги воспитывают троих детей – дочь Марию и двойняшек Екатерину и Ивана.



Елена Кравец / Фото из инстаграма Елены Кравец

Тина Кароль

Звезда начинала вокальную карьеру в составе Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины, где была солисткой. Впоследствии Кароль удалось выйти на большую сцену сольной исполнительницей. В 2005 году она стала лауреаткой песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна". А уже через год представляла Украину на Евровидении, где заняла 7 место.

Тина завоевала расположение публики, ее песни мгновенно становились хитами. Исполнительница умела удивлять публику изменениями имиджа, эффектными аутфитами и неординарными выступлениями. В 2007 году началось ее сотрудничество с продюсером Евгением Огиром, который помог артистке развивать творчество. Впоследствии между Евгением и Тиной завязались романтические отношения. Уже в 2008 году Кароль родила сына Вениамина. Казалось бы, ничто не может помешать их любви.

Однако в 2013 году все изменилось. Евгений умер от рака желудка. Кароль осталась одна. Для нее это была невосполнимая потеря, принесшая боль и пустоту. Тина безгранично любила Евгения и продолжает делать это. Со времени его смерти прошло 8 лет, а ее сердце до сих пор принадлежит ему.

Изменилось лишь одно. Кароль научилась делать все сама. У нее нет продюсера, она самостоятельно работает над своей карьерой. Коллаборации с артистами, фильмы о творческой жизни, туры, видеоклипы, новые песни и сотрудничества с брендами – все это результат ее ежедневного труда. Ради себя и сына, который является продолжением вечной любви Кароль и Огира.



Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль