Отечественный шоу-бизнес богат мамами. Женщины дарят новые жизни и ежегодно отмечают особый день, который в Украине приходится на второе воскресенье мая. Редакция Showbiz 24 предлагает просмотреть подборку, где рассказала о знаменитых матерях, которые часто радуют поклонников миловидными кадрами со своими потомками.

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Самые популярные украинские мамочки

Лилия Ребрик

Телеведущая и актриса воспитывает двух дочерей – Диану (8 лет) и Полину (3 года). Лилия и ее принцессы являются настоящими подругами, много времени проводят вместе, часто предстают перед камерами в одинаковых образах. На их лицах всегда сияют улыбки. Старшая дочь Ребрик даже решила продолжить творческий путь мамочки и также уже получает роли в фильмах и сериалах.



Лилия Ребрик с дочками / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



8-летняя дочь Лилии Ребрик начала кинокарьеру / Фото из инстаграма Дианы Дикой

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Кристина Решетник

Жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника – Кристина в ноябре 2020 года стала многодетной мамой. Тогда женщина родила сына, которого назвали Александром. Звездные супруги воспитывают еще двух сыновей – Дмитрия и Ивана. Кристина наслаждается временем, которое проводит с сыновьями. Не скрывает, что иногда бывает очень трудно, однако в то же время является примером мамы, которая успевает не только максимум времени уделять детям, но и активно развивать свой блог, появляться на светских мероприятиях вместе с мужем и проявлять заботу рядом с любимым.



Кристина Решетник с сыновьями / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Кристина также не боится путешествовать вместе с тремя детьми. Уже через месяц после рождения Александра Решетник отправилась на Западную Украину встречать Новый год, а совсем недавно она с сыновьями и Григорием и летала на Мальдивы.



Кристина Решетник с сыновьями на Мальдивах / Фото из инстаграма Кристины Решетник

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Ирина Федишин

Певица из Львова воспитывает двух сыновей – Юрчика и Олежика. Ирина максимум свободного от работы времени проводит вместе с детьми. Они наслаждаются временем, которое проводят вместе, имеют общие хобби. Сыновья путешествуют вместе с Федишин и ее мужем Виталием Човныком. А совместными семейными фото исполнительница часто делится в сети.



Ирина Федишин с сыновьями / Фото из инстаграма Ирины Федишин



ІИрина Федишин с сыновьями / Фото из инстаграма Ирины Федишин

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Оля Цибульская

Популярная артистка воспитывает сына Нестора, который родился в 2015 году. Звездная мамочка не часто рассказывает о сыне, однако иногда делает исключения и радует поклонников забавными кадрами с потомком.



Оля Цибульская с сыном Нестором / Фото из инстаграма Оли Цибульской

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Катя Осадчая

Телеведущая впервые стала мамой в сентябре 2002 года. Тогда она от первого мужа, депутата Олега Полищука родила первенца Илью. Через 2 года влюбленные расстались. Илья не публичен, он редко появляется на фото вместе со знаменитой мамочкой.

В феврале 2017 года Катя Осадчая и ее коллега Юрий Горбунов объявили, что женаты. Уже через несколько дней после такого заявления у супругов родился сын Иван. 30 апреля 2021 года стало известно, что Осадчая в третий раз беременна. Она обожает детей и горда, что теперь будет многодетной мамой.



Катя Осадчая с сыновьями / Фото из инстаграма Кати Осадчей

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Тина Кароль

Народная артистка Украины в 2008 году родила сына от своего продюсера и любимого Евгения Огира. Мальчика назвали Вениамином. После смерти мужа Тина делала все для того, чтобы у первенца было все самое лучшее. Сын Кароль получает образование в Лондоне. Звездная мамочка раньше даже жила на 2 страны, чтобы как можно больше времени проводить с сыном.

Кароль неоднократно подчеркивала, что именно Вениамин является ее самым большим достижением в жизни.



Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграма Тины Кароль

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Оля Полякова

"Королева ночи" является мамой двух дочерей: Марии и Алисы. С девочками она старается быть подругой. Они вместе отдыхают, устраивают совместные фотосессии. Оля вместе с Марией часто публикует в сети совместные фото, а также старшая дочь Поляковой встает с ней перед камерами в откровенных образах.



Оля Полякова с дочками / Фото из инстаграма Оли Поляковой

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Наталка Карпа

Украинская певица мечтала о том, чтобы стать мамой. И эта мечта осуществилась 26 декабря 2019 года, когда в одном из киевских роддомов она родила дочку. Девочку назвали Златой. Звездная мамочка путешествует с малышкой, показывает ей мир, а также устраивает атмосферные фотосессии и делится с поклонниками яркими кадрами.



Наталка Карпа с дочкой / Фото из инстаграма Наталки Карпы

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Камалия

Певица в браке с британско-украинским миллионером пакистанского происхождения Моххамадом Захурой воспитывает двойню-дочерей Арабеллу и Мирабеллу. Камалия часто радует поклонников яркими кадрами из семейных фотосессий.



Камалия с мужем и детьми / Фото из инстаграма Камалии

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Светлана Тарабарова

Артистка родила первенца в сентябре 2018 года. Сына назвала Иваном. Через два года она во второй раз стала мамой. Тогда Светлана познакомилась с дочкой Марией. Исполнительница уделяет детям максимум свободного времени. Маленький Иван уже помогает мамочке выполнять домашние дела, играет с сестренкой и обожает все новое.

Мария также радует Тарабарову новыми навыками. Исполнительница счастлива, ведь в ее жизни есть все, что для этого нужно, а самое главное – здоровые дети и крепкая семья.



Светлана Тарабарова с дочкой, сыном и мужем / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

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Слава Каминская

Экс-солистка группы "НеАнгелы" родила сына в декабре 2014 года. Мальчика назвали Леонардо и он стал первым ребенком в браке артистки с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Уже через год у пары родилась дочь Лаура.

Слава и Эдгар развелись, однако оба продолжают воспитывать детей. Каминская обожает детей и часто радует поклонников совместными фото.



Слава Каминская с детьми / Фото из инстаграма Славы Каминской

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Джамала

Еще одной звездной мамочкой, которая никогда не остается без внимания, является украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала. Она родила сына Эмира-Рахмана в марте 2018 года. Уже летом 2020 года исполнительница поделилась радостной новостью о рождении второго сына – Селима-Гирея.

На личной странице в Инстаграме Джамала часто публикует семейные фото из дома, отпусков и прогулок. Она является одной из тех певиц, которые умело сочетают семейную жизнь с творчеством и материнством.



Джамала с мужем и сыновьями / Фото из инстаграма Джамалы

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Alyosha

Певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) в браке с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей воспитывает троих детей – сыновей Романа и Марка и дочь Марию. Знаменитая мамочка часто делится фотографиями с детьми в Инстаграме. Она наслаждается материнством и сочетает его с музыкальной карьерой.



Alyosha с сыновьями и дочкой / Фото из инстаграма Alyosha

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