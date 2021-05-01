30 апреля младшей дочери украинской актрисы и телеведущей Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого Полине исполнилось 3 года. Звездная семья устроила небольшой праздник в честь дня рождения девочки.
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Семейное фото Лилии Ребрик
Андрей Дикий, Лилия Ребрик и их дочери Диана и Полина позировали перед камерой во дворе возле дома. Родители украсили территорию большим количеством воздушных шариков белого и розового цвета. На празднике присутствовали аниматоры в костюмах персонажей из мультфильмов и близкие друзья.
Лилия Ребрик предстала в стильном и ярком образе. Она примерила белую кофточку, желтые джинсы и рубашку в тон, которые совместила с кроссовками. Она собрала волосы сзади и сделала легкий макияж. Андрей Дикий позировал в джинсах и голубой рубашке.
Дочери звездной пары были одеты празднично. Старшая Диана выбрала фиолетовое платье и розовую накидку, а именинница Полина – белоснежное пышное платье с красной курткой.
С днем рождения, Полюня,
– поздравила Лилия Ребрик дочь под фото.
Лилия Ребрик с мужем и детьми / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Для просмотра фото листайте справа:
Поклонников очаровала новая миловидная фотография Лилии Ребрик с дочерьми и мужем. Своими впечатлениями от фото они делились в комментариях, а также присылали много пожеланий по случаю дня рождения:
- "Множество поздравлений";
- "Пусть растет здоровенькая";
- "Мы любим вашу семью";
- "Мои искренние поздравления. Счастливого детства и жизни";
- "Поздравляю маленькую красавицу".