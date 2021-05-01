30 апреля младшей дочери украинской актрисы и телеведущей Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого Полине исполнилось 3 года. Звездная семья устроила небольшой праздник в честь дня рождения девочки.

Смотрите также Лилия Ребрик очаровала нежным домашним образом в голубом костюме: фото

Семейное фото Лилии Ребрик

Андрей Дикий, Лилия Ребрик и их дочери Диана и Полина позировали перед камерой во дворе возле дома. Родители украсили территорию большим количеством воздушных шариков белого и розового цвета. На празднике присутствовали аниматоры в костюмах персонажей из мультфильмов и близкие друзья.

Лилия Ребрик предстала в стильном и ярком образе. Она примерила белую кофточку, желтые джинсы и рубашку в тон, которые совместила с кроссовками. Она собрала волосы сзади и сделала легкий макияж. Андрей Дикий позировал в джинсах и голубой рубашке.

Дочери звездной пары были одеты празднично. Старшая Диана выбрала фиолетовое платье и розовую накидку, а именинница Полина – белоснежное пышное платье с красной курткой.

С днем ​​рождения, Полюня,

– поздравила Лилия Ребрик дочь под фото.



Лилия Ребрик с мужем и детьми / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Для просмотра фото листайте справа:

Поклонников очаровала новая миловидная фотография Лилии Ребрик с дочерьми и мужем. Своими впечатлениями от фото они делились в комментариях, а также присылали много пожеланий по случаю дня рождения: