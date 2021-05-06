Ирина Федишин почти все свободное время проводит вместе с сыновьями и любимым. Она обожает свою семью, всегда уделяет ей максимум внимания. Часто исполнительница радует поклонников невероятно красивыми семейными кадрами.

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Семейная фотосессия Ирины Федишин

Пока цветут сакуры артистка не утратила возможности и устроила семейную съемку. Она нашла невероятно красивую локацию в родном Львове, где сфотографировалась с мужем Виталием и сыновьями – Олежкой и Юрчиком.

Все встали перед камерой в ярком наряде. Наибольшее внимание привлекает образ Ирины. Певица изображена на фото в белых обтягивающих брюках и спортивном свитере трендового зеленого цвета. Соединила look с белыми кроссовками. Волосы красавица-блондинка уложила в легкие локоны, а на лице сделала безупречный макияж с яркой помадой на губах.

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В посте Федишин поздравила сыночка Юрия, который в четверг, 6 мая, празднует именины. Также адресовала поздравления всем именинникам.

Наши дети – наши цветы! Поздравляю своего сыночка Юрчика с именинами! Пусть твой Ангел всегда тебя оберегает. Ты наша радость и гордость! Очень любим тебя. Святой Юрий – это победитель, эталон рыцаря, который победил копьем змея. В его честь названы тысячи храмов и дано более сотни тысяч имен. Всех именинников с праздником!

– написала исполнительница.

А днем ​​ранее, 5 мая, именины праздновал муж Ирины – Виталий. Его Федишин также поздравила публично и обнародовала несколько романтических кадров: "С днем ​​Ангела, мой Виталик! Люблю тебя. Желаю крепкого здоровья, вдохновения, любви и исполнения всех желаний. С праздником всех, кто носит это красивое имя!".

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