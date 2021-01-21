Успешная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк дала откровенное интервью, в котором поразила поклонников откровенными признаниями. Знаменитость поделилась, что чувствует себя одинокой, а также не исключает вариант об усыновлении ребенка.

Леся Никитюк стала гостьей программы "В гостях у Дмитрия Гордона". Она рассказала о работе на телевидении, блогерстве, сотрудничестве со звездными коллегами, а также личной жизни. Многих поклонников девушка потрясла признаниями.

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Леся Никитюк об одиночестве

Телеведущая призналась, что чувствует себя очень одинокой. Она принимает это и старается не расстраиваться. Знаменитость рассказала, что она постоянно находится среди множества людей, общается и проводит время в компаниях, однако к ней относятся с некоторым недоверием. Лишь через некоторое время собеседники видят в ней простого и искреннего человека.

Пока у блогерши не было много времени для того, чтобы остаться в одиночестве. Сейчас она активно работает и большую часть времени уделяет именно работе.

Человек может быть одиноким из-за того, что он не такой, как те, кто окружает его. И мечты этих людей могут казаться очень примитивными,

– поделилась Леся.

Леся Никитюк об усыновлении детей

Девушка призналась, что очень хочет детей. Она хотела бы иметь двоих детей, однако не исключает вариант, который касается усыновления. Леся поделилась, что если у нее будет возможность, то она была бы не против взять ребенка из приюта.

"Я знаю многих людей, которые усыновили или удочерили ребенка. Для такого решения нужно иметь огромное сердце, ведь это невероятно трудно. Я уважаю таких людей, очень уважаю. Одно дело, говорить об Анджелине Джоли, которая воспитывает приемных детей, имея миллионные контракты, а другое дело, когда на усыновление решаются простые люди, которые просто не могут иметь своих детей, но очень хотят этого", – рассказала Никитюк.

Интервью Леси Никитюк: смотрите видео онлайн