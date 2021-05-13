Своего избранника Василиса Фролова решила показать на красной дорожке музыкальной премии YUNA-2021. Женщина появилась в компании продюсера Дмитрия Котеленца. Именно от него она родила сына Родиона.
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Фролова с любимым на YUNA-2021
Телеведущая пришла на мероприятие в клетчатом образе от украинского дизайнера LITKOVSKAYA. Ее образ дополняли элегантные туфли с острым носком на низком каблуке, а также черный клатч. Дмитрий Котеленец вместо этого надел черный классический костюм и белую рубашку, завершив образ черными очками. Пара на публике выглядела довольно сдержанно.
На гламурном мероприятии Василиса Фролова не только блистала на красной дорожке с любимым, но и объявляла победителя в номинации "Лучшая коллаборация года".
Василиса Фролова на сцене YUNA-2021 / Фото из инстаграм-сториз Василисы Фроловой
Что известно о родах Василисы Фроловой?
- О своей беременности звезда призналась в ноябре прошлого года. То, что она ожидает ребенка в свои 42 года, ее несколько пугало.
- В декабре 2020 года Василиса инфицировалась коронавирусом.
- Звезда родила малыша 7 марта в одной из киевских частных больниц. В тот же день она призналась, кто является отцом ребенка.
- Сразу после родов она начала показывать сына в сети, так как отметила, что не является суеверной.