Своего избранника Василиса Фролова решила показать на красной дорожке музыкальной премии YUNA-2021. Женщина появилась в компании продюсера Дмитрия Котеленца. Именно от него она родила сына Родиона.

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Фролова с любимым на YUNA-2021

Телеведущая пришла на мероприятие в клетчатом образе от украинского дизайнера LITKOVSKAYA. Ее образ дополняли элегантные туфли с острым носком на низком каблуке, а также черный клатч. Дмитрий Котеленец вместо этого надел черный классический костюм и белую рубашку, завершив образ черными очками. Пара на публике выглядела довольно сдержанно.

На гламурном мероприятии Василиса Фролова не только блистала на красной дорожке с любимым, но и объявляла победителя в номинации "Лучшая коллаборация года".

Василиса Фролова на сцене YUNA-2021 / Фото из инстаграм-сториз Василисы Фроловой

Что известно о родах Василисы Фроловой?