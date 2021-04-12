Бывший муж украинской актрисы Ольги Сумской Евгений Паперный ранее признавался, что бил жену. Знаменитость прокомментировала эти слова экс-мужа и призналась, что насилие было еще до свадьбы.

Известная украинская актриса Ольга Сумская в откровенном интервью рассказала о том, как бывший муж Евгений Паперный ее бил. Ранее звезда рассказывала, что экс-возлюбленный ударил ее лишь один раз. Эти слова подтвердил и сам актер.

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Ольга Сумская о том, как Паперный ударил ее впервые

Актриса призналась, что виной всему стал алкоголь, которым злоупотреблял Евгений Паперный: "Там было еще раз! Не дай бог, чтобы это было каждый день. У нас такого не было! Евгений Васильевич, да, он злоупотреблял и в принципе и сегодня может рюмку опрокинуть. Это есть такой изъян, который присущ многим актерам".

Ольга Сумская рассказала о случае, когда бывший муж ударил ее еще до того, как они поженились. Тогда Паперный был в состоянии алкогольного опьянения.

Я даже не помню, с чего была эта ссора. Он меня тогда ударил! И наутро он сказал – не может вспомнить. Этого не было. Это было еще до женитьбы! Меня это не остановило! И через два месяца я вышла за него замуж, потому что такова судьба! Я подумала, что это случайно. Что это не может повториться!

– объяснила актриса.



Ольга Сумская и Евгений Паперный / Скриншот с видео

Знаменитость добавила, что через некоторое время после развода она смогла найти общий язык с экс-мужем. Они до сих пор могут работать вместе в театре: "Евгений Васильевич переступил это. Потому что я его все же обидела. Я ушла от него. Но нашел в себе силы восстановить эти отношения. И пригласить нас к сотрудничеству", – поделилась Сумская.

Ольга добавила, что уже не держит зла на Евгения Паперного за его поступки. Тем более звезда сама решила извиниться перед бывшим возлюбленным за измену с Виталием Борисюком.

Я ему никогда не говорила этих слов. Никогда. Вот так искренне, откровенно. Поэтому пусть он меня простит. За то, что было!

– призналась Ольга Сумская.

Интервью с Ольгой Сумской: смотрите видео онлайн