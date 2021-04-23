65-летней Наталье Сумской откровенно не нравится то, что младшая на 11 лет Ольга активная пользовательница социальных сетей. Звезда "Роксоланы" на критику сестры не обижается и реагирует на нее с юмором.
Стоит знать Наталья Сумская объяснила, почему не общается с сестрой Ольгой
Ольга Сумская ответила на обвинения сестры Натальи
Она считает, что в наше время нельзя не быть зарегистрированными в инстаграме или фейсбуке. Поэтому актриса призывает Наталью идти в ногу со временем и прекратить бояться.
Мы очень разные по характеру. Наталья закрыта, у нее своя жизнь, свое пространство. Она никогда не освещает никаких событий, а я активная и коммуникабельная. Я бы посоветовала Наталье Вячеславовне быть современной и не бояться,
– отметила Ольга Сумская.
"Не каждый свой шаг показываю в соцсетях. Я часто публикую сообщения об экологии, о том, что гибнут птицы на Херсонщине или о плохих дорогах. Благодаря моим постам в общественной жизни что-то сдвинулось с места. Напротив, не нужно недооценивать мою активность на страницах в соцсетях", – высказалась актриса.
Ольга Сумская отметила, что в социальных сетях она не только демонстрирует личную жизнь, но и рекламирует свои представления. Поскольку ее прибыль напрямую зависит от проданных билетов, то сбавлять темп она не планирует.
Тогда как Натальи в этом плане легче, ведь она работает в драматическом театре имени Франко и имеет фиксированную зарплату. По мнению "Роксоланы", поэтому сестра не развивает личные аккаунты в соцсетях, хоть и имеет профиль в фейсбуке.
Она маме очень часто говорит, мол, Оля очень активная и освещает каждый свой шаг. А я не могу этого не делать. Это мой ресурс, моя поддержка, я рекламирую свои спектакли, туры. Это мой хлеб,
– подчеркнула Сумская.
Сестры Сумские / Фото из открытых источников
Что известно о конфликте сестер Сумских
- Первой о напряженных отношениях заговорила Ольга Сумская. Актриса призналась, что политическая тема вызвала трения между ними. Наталья якобы осуждает сестру за съемки в сериалах, которые показывают в России. Не импонирует ей и то, что старшая племянница Антонина переехала в Россию.
- Если для Ольги Сумской Наталья является авторитетом и она надеется наконец наладить отношения, то старшая из сестер идти на примирение не собирается. По словам звезды "Роксоланы", она даже не отвечает на ее поздравления в фейсбуке. Натальи Сумской категорически не нравится стиль жизни Ольги.