Успешной украинской телеведущей и актрисе Лилии Ребрик исполнилось 40 лет. По случаю дня рождения муж артистки, Андрей Дикий, решил удивить сюрпризом.
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Лилия Ребрик на дне рождении в Турции
Любимый и дочери телеведущей устроили ей неожиданный подарок – поездку в Турцию. Там семья и проведет день рождения звезды. Лилия Ребрик призналась, что сборы на море проходили с "космической скоростью".
Проснулась, а за окном шумит лазурное море, пахнет южным ветром, в воздухе летает аромат крепкого турецкого кофе и моя любимая троица – Дикий и девочки – рядом. Но во всем мире я не знаю счастливее меня человека!
– написала Лилия Ребрик.
Также звезда поделилась с поклонниками первыми фото с отдыха. Телеведущая позировала перед камерой на фоне моря, а также с дочками и мужем на качелях. Лилия Ребрик предстала в белоснежном летнем платье, а образ дополнила серьгами и солнцезащитными очками.
Лилия Ребрик в Турции / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Лилия Ребрик с семьей в Турции / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Поклонники поздравляют Лилию Ребрик с юбилеем и присылают много пожеланий. К поздравлениям присоединяются и звездные коллеги – танцовщик Евгений Кот и ведущий Анатолий Анатолич.
- "Хорошего вам отдыха";
- "С днем Рождения, дорогая";
- "Мои поздравления! Счастливого личного нового года";
- "Поздравляю! Пусть и впредь у вас все будет с любовью";
- "Отличного настроения, радости и оптимизма".