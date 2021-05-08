Успешной украинской телеведущей и актрисе Лилии Ребрик исполнилось 40 лет. По случаю дня рождения муж артистки, Андрей Дикий, решил удивить сюрпризом.

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Лилия Ребрик на дне рождении в Турции

Любимый и дочери телеведущей устроили ей неожиданный подарок – поездку в Турцию. Там семья и проведет день рождения звезды. Лилия Ребрик призналась, что сборы на море проходили с "космической скоростью".

Проснулась, а за окном шумит лазурное море, пахнет южным ветром, в воздухе летает аромат крепкого турецкого кофе и моя любимая троица – Дикий и девочки – рядом. Но во всем мире я не знаю счастливее меня человека!

– написала Лилия Ребрик.

Также звезда поделилась с поклонниками первыми фото с отдыха. Телеведущая позировала перед камерой на фоне моря, а также с дочками и мужем на качелях. Лилия Ребрик предстала в белоснежном летнем платье, а образ дополнила серьгами и солнцезащитными очками.



Лилия Ребрик в Турции / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик с семьей в Турции / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Поклонники поздравляют Лилию Ребрик с юбилеем и присылают много пожеланий. К поздравлениям присоединяются и звездные коллеги – танцовщик Евгений Кот и ведущий Анатолий Анатолич.