Украинская ведущая Вера Кекелия впервые стала мамой ровно год назад, 28 апреля 2020 года. Артистка родила сына Ивана. По случаю дня рождения малыша Вера Кекелия обнародовала на странице невероятное видео.

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Видео с родов Веры Кекелии

Трогательный ролик ведущая сняла в палате роддома, почти сразу после того, как родила. Черно-белый цвет видео делает его еще более особенным. На кадрах Вера Кекелия предстала со слезами на глазах, но радостная. Рядом с ней стоит мужчина Роман Дуда, который обнимает и гладит любимую.

В ролике звезда несколько раз благодарит врачей, едва шепча: "Спасибо большое". На груди лежит новорожденный малыш.

Сегодня день рождения у нашего Вани. Ровно 1 год назад мы встретились. Это самое красивое видео в нашем семейном архиве!

– написала Вера Кекелия под публикацией.

Телеведущая также призналась мужу в любви: "Ромочка, я люблю тебя. Мы родили с тобой самого удивительного человека, нашего сына. Как же он умело нас с тобой учит и проверяет на прочность каждый день, а потом награждает своей любовью, улыбками и светом. Я так вас люблю, мои мужчины. До Луны и обратно", – добавила Кекелия.

Реакция сети

Поклонники Веры Кекелии не смогли обойти вниманием щемящий ролик после родов звезды. Они написали множество комментариев под заметкой: