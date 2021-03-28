Актриса "Квартала 95" Елена Кравец воспитывает троих детей – дочь Марию и двойняшек Ивана и Екатерину. Если старшая девочка живет отдельно и избегает публичности, то младшие появились с родителями на балете. Звездная мама рассказала, что уже отдала их на танцы.

Вместе с мужем Сергеем, двойняшками Иваном и Екатериной Елена Кравец появилась на премьере 3D балета "Лебединое озеро" во Дворце Украина. Супруги не впервые берет детей в оперу и признаются, что придумали метод, как удержать их на спектакле. Как выяснилось, малыши уже танцуют.

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Елена Кравец о 4-летних двойняшках

Юмористка отдала двойняшек на бальные танцы для детей. Екатерину было значительно легче заинтересовать хореографией, чем Ивана, ведь любовь к балету у нее началась с платья. Девочка уже демонстрирует первые балетные па дома.

"Все говорили: "Катюша, ты как балеринка". Она с дивана, закрывая глаза, прыгала. Это было очень смешно. Надо же идти в балетную школу, если хочешь быть балериной. Она говорит: "Да, да, я пойду, а ведь я уже все умею", – поделилась актриса.

Зато сама Елена Кравец после участия в "Танцах со звездами" в танцевальный зал не спешит. Однако она мечтает заниматься латиноамериканской хореографией с мужем Сергеем.

Елена Кравец о старшей дочери Марии

В конце февраля старшей дочери актрисы "Квартала 95" исполнилось 18 лет. Елена Кравец поздравила Марию с днем рождения публично, поделившись архивными кадрами, подарила кольцо и устроила шумную вечеринку. На праздник пригласили очень много друзей именинницы, однако самих родителей на нем не было.

"Мы подарили ей вечеринку. Сколько было приглашено гостей, я едва не упала. Много. Когда мы посчитали, Маша так: "Мам, вы мне вот это подарите и все, больше ничего не надо", – рассказала Елена Кравец.

Интервью Елены Кравец о детях: смотрите видео онлайн