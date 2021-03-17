Дочь народной артистки Украины Ольги Сумской Антонина Паперная около 10 лет назад решила переехать в Россию. Актриса убеждена, что люди "не имеют права" вмешиваться в личную жизнь другого человека.

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская всегда открыта для поклонников и часто дает интервью. В новой откровенной беседе звезда рассказала про старшую дочь от первого брака – актрису Антонину Паперную.

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Ольга Сумская рассказала о старшей дочери

Антонина Паперная около 10 лет живет и работает в России. Поэтому часто народную артистку Украины критикуют за это. Ольга Сумская поделилась, что когда ее старшей дочке исполнилось 17 лет, она выразила желание учиться в Щукинском училище в Москве.

Звездные родители согласились с Тоней и поехали в Россию. Стоит отметить, что Евгений Паперный так же учился в этом училище и имел там много знакомых. Антонина удачно сдала экзамен, но, вероятно, из-за молодого возраста, передумала учиться в российской столице.

Через несколько месяцев позвонили: "А где Тоня? Мы ее ждем". А Тоня передумала. Возможно, испугалась. Она поступает в вуз здесь, в Киеве, Академия искусств руководящих кадров, она ее заканчивает. Значит оно было ей нужно к тому времени,

– объяснила Ольга Сумская.

После окончания академии Антонине исполнился 21 год. По словам актрисы, она все-таки захотела учиться в Щукинском училище. Девушка поступила в учебное заведение, а потом осталась жить в Москве. Ольга Сумская заявила, что сейчас очень возмущается, когда читает комментарии с критикой из-за жизни старшей дочери в России.

Это было 10 лет назад. Это важный момент. Поэтому, когда мне сегодня вменяют ... Люди добрые – это собственная жизнь человека. Поэтому не имеете никакого права критиковать, замечать, что-то там забрасывать. До сих пор пишут. Ненормальные. Невежды. Постоянно эти комментарии забрасывают,

– ответила Сумская.

Интервью с Ольгой Сумской: смотрите видео онлайн

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