Ольга Сумская резко ответила на критику относительно переезда старшей дочери в Россию
Дочь народной артистки Украины Ольги Сумской Антонина Паперная около 10 лет назад решила переехать в Россию. Актриса убеждена, что люди "не имеют права" вмешиваться в личную жизнь другого человека.
Источник:TalaVision
Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская всегда открыта для поклонников и часто дает интервью. В новой откровенной беседе звезда рассказала про старшую дочь от первого брака – актрису Антонину Паперную.
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Ольга Сумская рассказала о старшей дочери
Антонина Паперная около 10 лет живет и работает в России. Поэтому часто народную артистку Украины критикуют за это. Ольга Сумская поделилась, что когда ее старшей дочке исполнилось 17 лет, она выразила желание учиться в Щукинском училище в Москве.
Звездные родители согласились с Тоней и поехали в Россию. Стоит отметить, что Евгений Паперный так же учился в этом училище и имел там много знакомых. Антонина удачно сдала экзамен, но, вероятно, из-за молодого возраста, передумала учиться в российской столице.
Через несколько месяцев позвонили: "А где Тоня? Мы ее ждем". А Тоня передумала. Возможно, испугалась. Она поступает в вуз здесь, в Киеве, Академия искусств руководящих кадров, она ее заканчивает. Значит оно было ей нужно к тому времени,
– объяснила Ольга Сумская.
После окончания академии Антонине исполнился 21 год. По словам актрисы, она все-таки захотела учиться в Щукинском училище. Девушка поступила в учебное заведение, а потом осталась жить в Москве. Ольга Сумская заявила, что сейчас очень возмущается, когда читает комментарии с критикой из-за жизни старшей дочери в России.
Это было 10 лет назад. Это важный момент. Поэтому, когда мне сегодня вменяют ... Люди добрые – это собственная жизнь человека. Поэтому не имеете никакого права критиковать, замечать, что-то там забрасывать. До сих пор пишут. Ненормальные. Невежды. Постоянно эти комментарии забрасывают,
– ответила Сумская.
Интервью с Ольгой Сумской: смотрите видео онлайн
Отношения экс-супруга Ольги Сумской со старшей дочерью
- Отметим, ранее Ольга Сумская рассказывала о бывшем муже. Звезда заявляла, что Евгений Паперный совсем не интересуется личной жизнью дочери и внуков.
- Однако актер объяснил такое утверждение. Он рассказал, что решил не вмешиваться в жизнь родных, поскольку роль отца для Тони заменил нынешний муж Сумской – Виталий Борисюк.
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