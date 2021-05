31 травня в світі відзначають Міжнародний день білявки. В українському шоу-бізнесі чимало найпопулярніших артисток хизуються білявим волоссям на червоних доріжках, демонструють красу, елегантність та зачаровують публіку. З нагоди цього весняного дня редакція Showbiz 24 підготувала добірку, у якій розповіла про найуспішніших білявок, які підкорюють українську сцену й телеекрани.

Чимало українських красунь щодня хизуються вродою у соціальних мережах. Знаменитості також не залишають прихильників без порцій нових кадрів, де демонструють look oh the day, моменти з особистого й творчого життя. Найцікавіше про популярних білявок України – читайте далі!

10 найпопулярніших білявок українського шоу-бізнесу

Оля Полякова

За час своєї кар'єри артистка встигла стати справжньою "Королевою ночі" українського шоу-бізнесу. Її нові пісні одразу стають хітами та лунають в кожному куточку України. Оля знає, як привернути до себе увагу публіки, не боїться висловлювати власні думки та вміє знаходити виходи з будь-яких ситуацій.

Під час вимушеного карантину виконавиця активно почала підкорювати інстаграм: щодня проводила прямі ефіри, де готувала, спілкувалася з колегами по сцені. Завдяки цьому співачка змогла підписати декілька рекламних контрактів.

Окрім успішної кар'єри, Полякова побудувала ще й міцну сім'ю. Вона перебуває у щасливому шлюбі та виховує двох доньок – Марію та Алісу. Для спадкоємиць Оля є подругою. Вони часто відпочивають разом, подорожують та просто весело проводять час вдома.



Оля Полякова / Фото з інстаграму Олі Полякової

Лілія Ребрик

Одна з найпопулярніших телеведучих та акторок в Україні точно знає, як ніколи не залишатися без уваги публіки. Лілія регулярно з'являється на екранах, отримує ролі в найрейтинговіших українських серіалах ("Папаньки", "Останній москаль" та інші). Щоранку з нею прокидають сотні тисяч українських телеглядачів, адже Лілія є ведучою однієї з ранкових програм.

Ребрик є прикладом успішної жінки, яка змогла досягти бажаного успіху й побудувати кар'єру своєї мрії. Та успішна Лілія не лише на екрані, а й в особистому житті.

Вже майже 10 років телеведуча перебуває у шлюбі з танцівником Андрієм Диким. Подружжя виховує двох чудових доньок – Поліну та Діану. Акторка обожнює проводити час із сім'єю. Вона часто ділиться з шанувальниками атмосферними світлинами, на яких позує з коханим і дітьми. Ребрик є й прикладом для донечок. Старша донька Лілії – Діана вирішила продовжити справу зіркової матусі та вже отримала свої перші ролі в кіно.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Ірина Федишин

Співачка зі Львова активно підкорює українських слухачів. Федишин обожнює радувати прихильників музичними новинками й презентувати їх в ефірі телеканалів та радіостанцій. Пісні Ірини лунають в різних куточках країни, а її концерти збирають аншлаги.

Також Федишин розвиває свою інстаграм-сторінку. Щодня вона ділиться з шанувальниками яскравими моментами з особистого та творчого життя. Особливу увагу приділяє сімейним кадрам.

Артистка заміжня. Її обранцем став Віталій Човник, який також є її продюсером. Пара виховує двох синів – Юрчика та Олежика. Ірина обожнює проводити час з найдорожчими чоловіками. Вони разом подорожують, відпочивають вдома, влаштовують сімейні прогулянки та мандрівки рідною Львівською областю.



Ірина Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк за досить короткий час на екранах встигла стати однією з найпопулярніших ведучих в українському телепросторі. Вона є народною улюбленицею, за якою з задоволенням спостерігають мільйони глядачів і користувачів соціальних мереж.

Блогерка активно веде свою сторінку в інстаграмі, де показує за лаштунки особистого та творчого життя. Одними з найцікавіших дописів для шанувальників є ті, де Леся показує свої мандрівки. Також Нікітюк вміє обирати актуальні вбрання та є іконою стилю для багатьох українських дівчат.

А ось про особисте життя зірка говорить неохоче. Вона не приховує, що була закохана, проте не розсекречує свого обранця. Леся зізнається, що мріє стати мамою.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Тоня Матвієнко

Донька легендарної співачки Ніни Матвієнко підкорила українську публіку неймовірним голосом та вродою. Дівчина продовжила справу мами, виступала з оркестрами. Тонін вокал унікальний, тому його одразу можна впізнати серед тисяч інших.

У 2012 році Антоніна відправилася в тур разом з Арсеном Мірзояном. Виявилося, що вони закохані, живуть у цивільному шлюбі. У 2016 році в них народилася спільна донька, яку назвали Ніною. Для Тоні це вже друга дитина. Вперше жінка стала мамою у 1998 році. Тоді вона також народила дівчинку Уляну.



Тоня Матвієнко / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Василіса Фролова

Українська модель, телеведуча та акторка є яскравою особистістю, яка швидко завойовує глядацькі симпатії. Василіса починала кар'єру з конкурсів краси та конкурсів для моделей. Фролова двічі здобувала титул Miss Body Beautiful of the world. Тоді вона виступала в Сінгапурі та Туреччині. Дівчина працювала моделлю в Україні, Росії та Франції.

Кар'єру телеведучої зірка розпочала на харківському телебаченні. Згодом її помітили на одному з найкращих музичних телеканалів М1 й запропонували стати там ведучою. Окрім телевізійних ефірів, Фролова є ще й ведучою на радіостанції.

У 2021 році здійснилася найзаповітніша мрія Василіси. Вона стала мамою. Знаменитість народила сина Родіона. Ведуча тривалий час тримала особисте життя якомога далі від сторонніх очей і не ділилася жодними подробицями. Однак на церемонії вручення премії YUNA-2021 зірка вирішила розсекретити свого обранця й позувала на червоній доріжці разом із ним. Фролова народила первістка від продюсера Дмитра Котеленця.



Василіса Фролова / Фото з інстаграму Василіси Фролової

Ольга Сумська

Народна артистка України ніколи не залишається поза увагою публіки та медіа. Вона отримує ролі в найкращих телесеріалах і щоразу вражає талантом. Кінокар'єру Ольга розпочала ще в студентські роки й першу роль отримала в 1983 році. Тоді акторка знялася у фільмі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". А популярність Сумський принесла роль Роксолани в серіалі "Роксолана".

З того часу Ольга все частіше почала з'являтися на телеекранах. Вона знялася у понад 60 фільмах і телесеріалах. У багатьох виконала головні ролі. Найбільше глядачам полюбилися такі стрічки: "Останній москаль", "Кріпосна", "Дві матері", "Я, ти, він, вона" та інші.

Окрім зніманнях у кіно, Ольга виблискувала й на сцені театрів. Також вона брала участь у різноманітних програмах. Зокрема, знаменитість виходила на паркет "Танців з зірками" в першому сезоні популярного проєкту.

Особисте життя акторки також насичене. Сумська вперше вийшла заміж за актора Євгена Паперного. Однак їхній союз швидко розпався. В експодружжя є спільна донька Антоніна. З нинішнім чоловіком Віталієм Борисюком жінка виховує доньку Ганну. Ольга часто ділиться спільними світлинами на особистій сторінці в інстаграмі.



Ольга Сумська / Фото з інстаграму Ольги Сумської

Віра Кекелія

Учасниця 7 сезону вокального проєкту "Голос країни" Віра Кекелія змогла досягнути успіху після закінчення шоу. Для неї це був шанс на омріяне майбутнє, який вдалося використати з користю для себе. Після "Голосу країни" Віру почали запрошувати в інші телевізійні шоу. Зокрема, вона співала у прямих ефірах "Танцях з зірками", а також стала учасницею популярної гумористичної програми "Жіночий квартал".

Однак на цьому Кекелія не зупинилася. Вона вирішила спробувати себе ще й у ролі ведучої. Дівчина з'являється у світській програмі "Життя відомих людей". Віра використовує можливості, які є на її шляху, та постійно вдосконалюється.

Та проєкт "Голос країни" не лише став початком успішної творчої кар'єри Кекелії, а й допоміг знайти кохання. Саме на шоу вона познайомилася з майбутнім чоловіком Романом Дудою, який був з нею в одній команді. У 2017 році закохані одружилися, а ще через 3 роки стали батьками. Віра народила коханому сина Івана, який став продовженням їхньої безмежної любові.



Віра Кекелія / Фото з інстаграму Віри Кекелії

Олена Кравець

Комічна акторка не лише є єдиною жінкою в "Студії Квартал-95", а й лідеркою "Жіночого кварталу". А колись вона працювала в Криворізькій філії МакДональдзу та лише мріяла про велику сцену. Завдяки наполегливій щоденній праці та сміливості Кравець змогла отримати бажаний результат у кар'єрі й не планує зупинятися на досягнутому.

Олена для багатьох є прикладом успішної жінки, люблячої дружини та турботливої матусі. У насиченому робочому графіку вона завжди знаходить час для сім'ї. Вже 19 років вона перебуває у щасливому шлюбі з актором Сергієм Кравцем. Подружжя виховує трьох дітей – доньку Марію та двійнят Катерину й Івана.



Олена Кравець / Фото з інстаграму Олени Кравець

Тіна Кароль

Зірка розпочинала вокальну кар'єру у складі Ансамблю пісні й танцю Збройних сил України, де була солісткою. Згодом Кароль вдалося вийти на велику сцену сольною виконавицею. У 2005 році вона стала лауреаткою пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля". А вже через рік представляла Україну на Євробаченні, де посіла 7 місце.

Тіна завоювала прихильність публіки, її пісні миттєво ставали хітами. Виконавиця вміла дивувати публіку змінами іміджу, ефектними аутфітами та неординарними виступами. У 2007 році розпочалася її співпраця з продюсером Євгеном Огіром, який допоміг артистці розвивати творчість. Згодом між Євгеном та Тіною зав'язалися романтичні стосунки. Вже у 2008 році Кароль народила сина Веніаміна. Здавалося б, ніщо не може завадити їхньому коханню.

Однак у 2013 році все змінилося. Євген помер від раку шлунку. Кароль залишилася сама. Для неї це була непоправна втрата, яка принесла біль та пустоту. Тіна безмежно кохала Євгена й продовжує робити це. З часу його смерті пройшло 8 років, а її серце досі належить йому.

Змінилося лише одне. Кароль навчилася робити все сама. В неї немає продюсера, вона самостійно працює над своєю кар'єрою. Колаборації з артистами, фільми про творче життя, тури, відеокліпи, нові пісні та співпраці з брендами – все це результат її щоденної праці. Заради себе та сина, який є продовженням вічного кохання Кароль та Огіра.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль