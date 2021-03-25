Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк отдыхает в Египте. Знаменитость посетила заупокойный храм Хатшепсут. Она продемонстрировала дерзкий образ у исторического памятника.

Леся Никитюк во время пандемии коронавируса решается летать за границу. Недавно она вернулась из Турции, а теперь отправилась в Египет, где не только загорает, но и посещает различные экскурсии.

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Образ Леси Никитюк на экскурсии

Звезда побывала в египетском городе Люксор. Для поездки блогерша выбрала стильный наряд. Она предстала перед камерой в черных спортивных штанах и соблазнительном боди на тонких бретелях и с обнаженными боками.

Такой образ Леся соединила с черными кроссовками. От жаркого солнца ее защищали кепка и солнцезащитные очки. Волосы Никитюк уложила в локоны, а на лице сделала легкий макияж. Также внимание привлекает золотистый загар телеведущей.

"Люксор. Храм Хатшепсут. 2021", – коротко написала звезда в публикации.

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Аутфиты Леси Никитюк: