Леся Никитюк в дерзком наряде побывала на экскурсии в Египте: фото
Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк отдыхает в Египте. Знаменитость посетила заупокойный храм Хатшепсут. Она продемонстрировала дерзкий образ у исторического памятника.
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Леся Никитюк во время пандемии коронавируса решается летать за границу. Недавно она вернулась из Турции, а теперь отправилась в Египет, где не только загорает, но и посещает различные экскурсии.
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Образ Леси Никитюк на экскурсии
Звезда побывала в египетском городе Люксор. Для поездки блогерша выбрала стильный наряд. Она предстала перед камерой в черных спортивных штанах и соблазнительном боди на тонких бретелях и с обнаженными боками.
Такой образ Леся соединила с черными кроссовками. От жаркого солнца ее защищали кепка и солнцезащитные очки. Волосы Никитюк уложила в локоны, а на лице сделала легкий макияж. Также внимание привлекает золотистый загар телеведущей.
"Люксор. Храм Хатшепсут. 2021", – коротко написала звезда в публикации.
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Аутфиты Леси Никитюк:
- звезда очаровала смелым образом в элегантном бежевом жакете;
- в Стамбуле Леся показала стильный повседневный look в голубой рубашке;
- для водной прогулки по Босфору блогерша выбрала белый кардиган с красными и синими полосками.
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