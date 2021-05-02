Украинская артистка Тина Кароль в новом интервью рассказала о сыне Вениамине, которого родила в браке с продюсером Евгением Огиром. В частности, звезда поделилась редким описанием своего родного мальчика.

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На кого похож сын Тины Кароль

Певица призналась, что 12-летний Вениамин имеет довольно острый юмор. Похож он как на звездную мамочку, так и на своего отца.

Он – классный. Он – мой. Он – папин. Люблю его безумно,

– рассказала Тина Кароль.

Знаменитость добавила, что ее любимое совместное занятие с сыном – троллить друг друга. Похоже, что чувство юмора Вениамин перенял именно от мамы.

Тина Кароль о сыне: смотрите видео онлайн

Чем занимается сын Тины Кароль