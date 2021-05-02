Украинская артистка Тина Кароль в новом интервью рассказала о сыне Вениамине, которого родила в браке с продюсером Евгением Огиром. В частности, звезда поделилась редким описанием своего родного мальчика.
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На кого похож сын Тины Кароль
Певица призналась, что 12-летний Вениамин имеет довольно острый юмор. Похож он как на звездную мамочку, так и на своего отца.
Он – классный. Он – мой. Он – папин. Люблю его безумно,
– рассказала Тина Кароль.
Знаменитость добавила, что ее любимое совместное занятие с сыном – троллить друг друга. Похоже, что чувство юмора Вениамин перенял именно от мамы.
Тина Кароль о сыне: смотрите видео онлайн
Чем занимается сын Тины Кароль
- Вениамин учится в Великобритании, в престижном британском учебном заведении на окраине Лондона Repton Preparatory School.
- Заметим, что год обучения сына Тине Кароль обходится почти в миллион гривен.
- Вениамин не живет в общежитии заведения, а в украинской семье. Об этом позаботилась артистка, ведь хотела, чтобы сын находился в украинской среде.
- Сын Тины Кароль выбрал свое направление, которое бы хотел изучать – это музыка. Парень играет на фортепиано и барабанах, занимается фехтованием и регби.
- Ранее парень рассказывал, что учеба дается ему трудно, он быстро нашел друзей и смог адаптироваться в чужой стране.