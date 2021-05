Международный песенный конкурс Евровидение ежегодно становится одним из самых ожидаемых событий в мире музыки. За всю историю конкурса Украина отказывалась от участия дважды и один раз событие перенесли из-за пандемии коронавируса. В этом году, впервые за все время проведения проекта, его организаторы были вынуждены "перекроить" формат и изменить некоторые правила из-за опасности вируса COVID-19.

Несмотря на все осложнения и обстоятельства, зрители с нетерпением ждут 65-го международного песенного конкурса Евровидение-2021. До начала этого события редакция Showbiz 24 предлагает вспомнить всех тех артистов, которые представляли Украину на этом вокальном шоу и боролись за победу в нем.

Евровидение-2003: Александр Пономарев

Дебют Украины на Евровидении осуществил известный певец Александр Пономарев. Артист исполнил композицию под названием Hasta la Vista, с которой занял 14 место. Тогда конкурс Евровидение-2003 принимала Латвия и именно на сцене Риги Пономарев попытался "зажечь" зрителей ритмичной песней, сильным вокалом и красиво поставленным хореографическим номером. Однако, стать победителем певцу не было суждено. Заслуженный артист Украины получил от требовательной аудитории лишь 30 баллов.

Выступление Александра Пономарева на Евровидении-2003: смотреть онлайн

Евровидение-2004: Руслана

Конкурс в 2004 году провели в жаркой Турции. Однако, еще большую жару в Стамбуле устроила певица Руслана. Своей песней Wild Dances артистка заставила публику неистовствовать от восторга. Гуцульские мотивы сингла и драйвовая хореография позволили Руслане навсегда присвоить себе славу и титул победительницы Евровидения-2004. В целом, она набрала 280 баллов и это была первая победа Украины на конкурсе.

Выступление Русланы на Евровидении-2004: смотреть онлайн

Своим участием в Евровидении Руслана хотела показать, что Украина и ее жители являются неотъемлемой частью Европы. На пресс-конференции, которая состоялась перед выступлением, женщина сказала журналистам, что ее выход в шоу станет своеобразным доказательством того, что Украина хочет развиваться.

Евровидение-2005: "Гринджолы"

2005 год стал очень насыщенным для украинцев. Впервые в истории Евровидения столица Украины, Киев, гостеприимно приняла у себя этот международный песенный конкурс. Государство усиленно готовилось к грандиозному событию, ведь в 2005 году шоу отмечало свой юбилей – 50-летие со дня создания. Для проведения мероприятия организаторы выбрали столичный Дворец спорта.

Выступление группы "Гринджолы" на Евровидении-2005: смотреть онлайн

Представителем Украины стала группа "Гринджолы", которая исполнила песню "Разом нас багато". После событий Оранжевой революции эта композиция стала своеобразным патриотическим призывом и символом мирного протеста. Но песня не смогла завоевать сердца поклонников и "Гринджолы" получили 30 баллов и 19 место в таблице.

Евровидение-2006: Тина Кароль

Покорив Национальный отбор, который состоялся впервые, Тина Кароль решила попробовать свои силы на Евровидении в 2006 году. Певица боролась за главный кубок конкурса в солнечной Греции.

Выступление Тины Кароль на Евровидении-2006: смотреть онлайн

Своим зажигательным синглом Show Me Your Love, изысканным образом с украинскими мотивами и талантливым шоу-балетом, звезда заставила аплодировать весь зал Афин, где проходило шоу. Кроме всеобщего восторга, Тина получила от зрителей 145 баллов и 7 место в рейтинге.

Евровидение-2007: Верка Сердючка

Следующим поехал представлять Украину на Евровидении Андрей Данилко. В своем эксцентричном образе Верки Сердючки и выступлением с песней Dancing Lasha Tumbai, артист приятно удивил публику, которая массово начала отдавать за него свои голоса. Однако, решение Национального отбора о том, что Верка Сердючка будет украинским представителем на конкурсе повлекло много скандалов.

Выступление Верки Сердючки на Евровидении-2007: смотреть онлайн

Несколько радиостанций объявили бойкот Данилко, а политик Тарас Черновол назвал выбор Национального отбора "позором Украины". Также после выступления Сердючки, подогрел ситуацию тот факт, что слова ее песни перекрутили на Russia goodbye. И все же такие обстоятельства не помешали Андрею Данилко занять почетное 2-е место на конкурсе.

Евровидение-2008: Ани Лорак

В 2008 году на сцену сербского Белграда, где проводили тогдашнее Евровидение вышла Ани Лорак. В соблазнительном серебристом мини-платье певица исполнила песню Shady Lady. Зрители были в восторге от эффектной украинки, ее танцевальных движений и, конечно, от сильных вокальных данных артистки.

Выступление Ани Лорак на Евровидении-2008: смотреть онлайн

Ани Лорак повторила успех своей предшественницы Верки Сердючки и получила серебро конкурса, уступив место российскому певцу Сергею Лазареву. Сегодня певица отдает предпочтение выступлениям в стране-агрессоре России, куда выехала после начала войны на востоке Украины. Несмотря на сложную военно-политическую ситуацию в нашей стране, артистка поддерживает страну-оккупанта и охотно дает там концерты.

Евровидение-2009: Светлана Лобода

Для выступления на Евровидении-2009, которое проводили в России, выбрали бывшую участницу группы "ВИА ГРА" Светлану Лободу. Звезда решила покорять зрителей и конкурс треком Be My Valentine!, при исполнении которого соблазнительно танцевала и играла на барабане.

Выступление Светланы Лободы на Евровидении-2009: смотреть онлайн

Пожалуй, такой формат уже "приелся" любителям песенного шоу, ведь Светлана Лобода получила 76 баллов и оказалась на 12 месте в рейтинге. Лобода, как и ее предшественница Ани Лорак, не слишком беспокоится о войне на востоке и тысячах погибших украинцев, ведь часто выезжает на гастроли по России.

Евровидение-2010: Alyosha

Певица Alyosha была удостоена чести выступать в Осло на Евровидении в 2010 году. Известно, что артистка хотела исполнить песню под названием To be free, которую написала сама, однако с этим синглом произошел неприятный казус. Ежегодно комиссия Евровидения проверяет песни всех участников на плагиат, и во время этой проверки обнаружили, что композиция Alyosha показалась очень похожей на песни Линды Перри – Knock Me Out.

Выступление Alyosha на Евровидении-2010: смотреть онлайн

Исполнительницу настойчиво попросили изменить трек, что она и сделала. Alyosha спела песню Sweet people, главным месседжем которой было привлечь внимание общества к экопроблемам. Проницательное пение и глубокий смысл композиции принесли Украине 10 место в шоу.

Евровидение-2011: Мика Ньютон

В пятерку лучших на Евровидении-2011 попала украинская исполнительница Мика Ньютон. В изысканном платье с имитацией крыльев, певица очаровала немецкий Дюссельдорф своим чувственным голосом и нежной песней под названием Angel.

Выступление Мики Ньютон на Евровидении-2011: смотреть онлайн

К слову, хореография в этом выступлении не была задействована, вместо этого, чтобы сделать выход Мики оригинальным пригласили художницу Ксению Симонову. Художница создала трогательную историю с помощью песка, а ее сказка навсегда запомнилась всем зрителям Евровидения-2011. За свое чуткое выступление певица получила 4-е место в рейтинге шоу.

Евровидение-2012: Гайтана

В 2012 году в жаркий город Баку отправилась певица Гайтана. Красочное выступление, подвижные танцы и веселая атмосфера не позволили аудитории скучать. Ритмическая песня Be My Guest и эффектная постановка подарили Гайтане 15 место.

Выступление Гайтаны на Евровидении-2012: смотреть онлайн

Евровидение-2013: Злата Огневич

В 2013 году Украине снова удалось попасть в тройку победителей. Это произошло благодаря потрясающему вокалу певицы Златы Огневич. Украинская исполнительница представила в Швеции свою песню Gravity. На сцене поставили волшебный номер, задействовали много спецэффектов и создали впечатление, будто артистка находится в образе нимфы сказочного леса. Такая феерия очень понравилась зрителям и они наградили Огневич бронзой.

Выступление Златы Огневич на Евровидении-2013: смотреть онлайн

Евровидение-2014: Мария Яремчук

Следующей украинкой, которая попыталась победить в конкурсе стала Мария Яремчук. Дочь известного певца Назария Яремчука "зажгла" копенгагенскую сцену драйвовой песней Tick-Tock. "Изюминкой" выступления стал хореографический номер, поставленный известным танцором Франциско Гомесом. Сингл вызвал у зрителей Евровидения огромный восторг и удовольствие, поэтому они наградили Марию Яремчук 6 позицией в списке конкурса.

Выступление Марии Яремчук на Евровидении-2014: смотреть онлайн

Евровидение-2015

Сложные обстоятельства и напряженная ситуация в Украине после Революции Достоинства и потери Небесной Сотни впервые заставили наше государство отказаться от участия в песенном конкурсе. В причинах такого решения отечественные представители также указывали сложную экономическую ситуацию в стране и переход на общественное вещание.

Евровидение-2016: Джамала

2016 год для Украины был не самым легким годом. События Революции Достоинства, аннексия Крыма и оккупация украинских территорий отразились на всех сферах жизни украинцев. Талантливая певица Джамала поехала на конкурс в Швецию и выплеснула в песне под названием "1944" всю боль и историю своего народа – крымских татар, которых в свое время насильно депортировали с полуострова. За такую ​​чувственную и трогательную композицию артистка получила 534 балла и завоевала победу для Украины.

Выступление Джамалы на Евровидении-2016: смотреть онлайн

Евровидение-2017: O.Torvald

В 2017 году Украина снова с хлебом и солью встречает всех ценителей международного конкурса Евровидение. Организаторы на славу постарались и не разочаровали фанатов показав грандиозное шоу и яркие спецэффекты. На этот раз нашу страну представила рок-группа O.Torvald.

Выступление O.Torvald на Евровидении-2017: смотреть онлайн

Музыканты вышли на киевскую сцену с песней Time, которой хотели подчеркнуть быстротечность времени. Однако, группа не заручилась зрительской поддержкой и заняла 24 место.

Евровидение-2018: MELOVIN

Португальский Лиссабон в 2018 году собрал массу почитателей песенного конкурса Евровидение. В столицу приехали много артистов, которые участвовали в шоу, среди них – загадочный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров).

Выступление MELOVIN на Евровидении-2018: смотреть онлайн

Во время Национального отбора случился большой скандал. Фаны MELOVIN настолько хотели его победы, что начали присылать судьям угрозы. Однако такая неприятность не повлияла на выбор зрителей и экспертов, и исполнитель с песней Under The Ladder поехал в живописный Лиссабон. Для выступления певец выбрал образ вампира и показал эффектное фаер-шоу. В итоге он занял 17 место.

Евровидение-2019: MARUV

В 2019 году в Украине произошел ряд громких скандалов относительно Евровидения. Неожиданно перед началом Национального отбора певица Tayanna отказалась от участия в конкурсе, но на ее место пригласили скандальную и раскованную MARUV. На сцене она спела песню Siren Song и показала сексуальные танцы, которые находились на грани с эротикой.

Выступление MARUV на Национальном отборе в 2019 году: смотреть онлайн

После такого выбора в сети все чаще начала появляться информация, что у MARUV запланированы гастроли в стране-агрессоре России. Перед подписанием контракта Национальная общественная телерадиокомпания Украины пыталась согласовать все спорные вопросы, однако договориться с MARUV не удалось. Поэтому, в 2019 году Украина так и не поехала бороться за кубок Евровидения.

Евровидение-2020: Go_A

Песенный конкурс Евровидение-2020 должен был пройти в Нидерландах. Однако, неожиданная пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз сообщил, что конкурс не состоится из-за опасности коронавирусной болезни. Однако, организаторы добавили, что песенный проект все же проведут в Роттердаме, но уже в 2021 году.

Выступление Go_A на Национальном отборе в 2020 году: смотреть онлайн

Перед сообщением о переносе Евровидения, Национальный отбор все же успел состояться и в нем победила группа Go_A со своей песней Solovey. Группа сочетает украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв, чем и покорила судей отбора.

Евровидение-2021: Go_A

После года ожидания, 18 мая 2021 года в Роттердаме состоится первый полуфинал Евровидения-2021. Согласно новым правилам песенного шоу, этно-фолк-группа Go_A должна была представить новую песню и ею стала чрезвычайно насыщенная украинскими мотивами композиция "Шум".

Песня Go_A "Шум": смотреть онлайн

В основу песни легла древняя украинская веснянка под названием "Шум", которая по версиям знатоков фольклора происходит еще из дохристианских времен и связана с природными ритуалами.