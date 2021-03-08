Василиса Фролова впервые стала мамой: милое фото малыша
Украинская телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой. В воскресенье, 7 марта, в одном из киевских роддомов знаменитость родила сына и уже опубликовала его первое фото.
Источник:инстаграм Василисы Фроловой
Звездный бэйби-бум продолжается. Еще одной счастливой мамочкой в украинском шоу-бизнесе стала Василиса Фролова. В 43 года самая заветная мечта женщины осуществилась. Она познакомилась с долгожданным сынишкой и теперь наслаждается новым статусом.
Интересно Беременная Василиса Фролова рассекретила, кто отец ее первенца
Василиса Фролова впервые стала мамой
Мальчик появился на свет накануне Международного женского дня – 7 марта. Телеведущая рожала в одном из элитных роддомов Киева Adonis. День, когда она впервые стала мамой, Василиса Фролова добавила в свое жизнеописание в фейсбуке и призналась, что назвала сына Родионом.
Звезда обнародовала первое фото малыша, одетого в серое боди. В кадре новоиспеченная мамочка не продемонстрировала лицо новорожденного мальчика, показав лишь, как вместе с папой держит его за крошечные ручки. Ранее она рассекретила, что отец ее первенца – известный телевизионный продюсер. Теперь стало известно, что это Дмитрий Котеленец.
Первая беременность Василисы Фроловой
- Телезвезда призналась, что ожидает появления первенца в ноябре 2020 года.
- Василиса впервые забеременела в 42-летнем возрасте, что пугало ее.
- В декабре 2020 года ведущая рассказала, что заразилась коронавирусом. Знаменитости удалось преодолеть болезнь без осложнений для себя и малыша.
- 16 февраля, в свой день рождения, Василиса устроила вечеринку. Именно там она узнала пол малыша.
- Во время беременности Фролова неоднократно представала перед камерой в откровенных фотосессиях и демонстрировала свое особое состояние.
Поделиться новостью