Украинская телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой. В воскресенье, 7 марта, в одном из киевских роддомов знаменитость родила сына и уже опубликовала его первое фото.

Звездный бэйби-бум продолжается. Еще одной счастливой мамочкой в украинском шоу-бизнесе стала Василиса Фролова. В 43 года самая заветная мечта женщины осуществилась. Она познакомилась с долгожданным сынишкой и теперь наслаждается новым статусом.

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Василиса Фролова впервые стала мамой

Мальчик появился на свет накануне Международного женского дня – 7 марта. Телеведущая рожала в одном из элитных роддомов Киева Adonis. День, когда она впервые стала мамой, Василиса Фролова добавила в свое жизнеописание в фейсбуке и призналась, что назвала сына Родионом.

Звезда обнародовала первое фото малыша, одетого в серое боди. В кадре новоиспеченная мамочка не продемонстрировала лицо новорожденного мальчика, показав лишь, как вместе с папой держит его за крошечные ручки. Ранее она рассекретила, что отец ее первенца – известный телевизионный продюсер. Теперь стало известно, что это Дмитрий Котеленец.

Первая беременность Василисы Фроловой