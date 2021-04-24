Одна из самых популярных украинских певиц Тина Кароль дала новое откровенное интервью. В нем звезда рассказала, почему решила прибегнуть к кардинальным изменениям своего репертуара – как визуального, так и музыкального.

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Почему Тина Кароль изменила сценический образ

Артистка пояснила, что познакомилась с музыкантом Аркадием Александровым, который работал со многими известными звездами. Вместе им удалось создать "новое звучание" Тины Кароль. Сам музыкант признал, что Тина имеет множество сторон, поэтому они решили открыть новую.

Это была заветная мечта. Я рада, что снова пишу, был период, когда я заказывала песни. Это личная победа. Пришло время, и возможно только сейчас я отпускаю прошлое. Я пошла на риск и если ты имеешь менталитет победителя, то этот риск выведет тебя на новый уровень. Если боишься рисковать, то ты в проигрыше. Я – дерзкая, но воспитанная,

– подчеркнула певица.

Знаменитость добавила, что у нее возникали мысли о том, чтобы завершить карьеру исполнительницы: "Когда ты чувствуешь, что тебе нечего сказать, то лучше остановиться и уйти красиво. А если тебе есть что сказать, то начни красиво", – считает Тина Кароль.

Также артистка призналась, что не опиралась на пожелания фанатов, поэтому не думала о том, воспримут ли ее новый альбом. Все же, многие раскритиковали новый сценический образ Тины Кароль. Однако она собой довольна и впервые начала слушать свои композиции в машине.

Интервью с Тиной Кароль: смотрите видео онлайн

Что известно о новом репертуаре Тины Кароль