Популярная украинская артистка из Львова Ирина Федишин поделилась откровенным кадром на личной странице. Она предстала в соблазнительном образе, взбудоражив сеть.

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Образ Ирины Федишин и ее новый клип

Певица позировала перед камерой в роскошном черном платье с длинным шлейфом, блестками и откровенным декольте до самой талии. Также платье имело глубокий разрез до бедер, поэтому звезда смогла похвастаться и стройными ножками.

Ирина Федишин соединила наряд с блестящими туфлями на высоком каблуке в тон. Она уложила волосы в пышную прическу с нежными локонами и сделала красивый макияж. Артистка подчеркнула глаза черными тенями в стиле smokey eyes и накрасила губы красной помадой.

Ирина Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин

На своем ютуб-канале артистка презентовала клип на песню "Обійми". В романтическом видео Ирина Федишин прогуливается по Львову и демонстрирует чувства к главному герою. Звезда примерила несколько стильных образов и снялась в ярких локациях.

Ирина Федишин – "Обійми": смотрите видео онлайн

Поклонники делятся эмоциями от просмотра новой видеоработы певицы: