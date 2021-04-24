Популярная украинская артистка из Львова Ирина Федишин поделилась откровенным кадром на личной странице. Она предстала в соблазнительном образе, взбудоражив сеть.
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Образ Ирины Федишин и ее новый клип
Певица позировала перед камерой в роскошном черном платье с длинным шлейфом, блестками и откровенным декольте до самой талии. Также платье имело глубокий разрез до бедер, поэтому звезда смогла похвастаться и стройными ножками.
Ирина Федишин соединила наряд с блестящими туфлями на высоком каблуке в тон. Она уложила волосы в пышную прическу с нежными локонами и сделала красивый макияж. Артистка подчеркнула глаза черными тенями в стиле smokey eyes и накрасила губы красной помадой.
Ирина Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин
На своем ютуб-канале артистка презентовала клип на песню "Обійми". В романтическом видео Ирина Федишин прогуливается по Львову и демонстрирует чувства к главному герою. Звезда примерила несколько стильных образов и снялась в ярких локациях.
Ирина Федишин – "Обійми": смотрите видео онлайн
Поклонники делятся эмоциями от просмотра новой видеоработы певицы:
- "Лучшая украинская певица";
- "Очень красиво";
- "Стильный клип. Романтично, нежно, но грустно. Может, это даже и к лучшему";
- "Наконец дождались, этот клип – класс";
- "Супер, красивый клип";
- "Ох, как красиво";
- "Целый день ждал премьеры. Прекрасный клип".