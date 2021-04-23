Ведущая не стала ехать в Ужгород, который славится своими сакурами, а взамен выбрала Винницу, куда от Киева значительно ближе. Похоже, винницкие сакуры не оправдали надежды Леси Никитюк. "Если не можете позволить себе Японию, поезжайте в Винницу, там 5 сакур расцвело", – пошутила знаменитость, однако фото получились фантастическими.

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Образ Леси Никитюк

Для весенней съемки звезда выбрала обтягивающий спортивный комплект черного цвета – лосины в рубчик и короткий топ на тонких бретелях. В кадре она продемонстрировала стройные ножки и подтянутый пресс.



Леся Никитюк в голубом жакете / Фото с инстаграма ведущей

Изюминкой аутфита стал ярко-голубой жакет с блестящей ткани, который Леся Никитюк оставила расстегнутым. Из аксессуаров знаменитость подобрала кожаную сумку дома высокой моды Yves Saint Laurent и лаконичные серьги. Она сделала нежный макияж со стрелками и нюдовой помадой.

Волосы Леся Никитюк уложила в легкие голливудские локоны. Отметим, недавно она поразила поклонников новой смелой прической. Ведущая обрезала и покрасила волосы, которые отращивала 2 года.



Леся Никитюк в голубом жакете / Фото с инстаграма ведущей