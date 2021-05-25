Украинская телеведущая Василиса Фролова много времени проводит с маленьким сыном. Также она часто делится миловидными фотографиями с Родионом, поэтому на днях обнародовала новый снимок на основной странице.
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Василиса Фролова с сыном на пикнике
Знаменитость отправилась с первенцем на природу на отдых. Она сделала фотографию на лужайке с собакой и откровенно показала, как кормит сына грудью.
Василиса Фролова отправилась на пикник в стильном образе. Телеведущая примерила кофточку цвета хаки, широкие голубые джинсы и светлые босоножки. Волосы она собрала в хвост сзади.
Напомним, что не так давно звезда впервые вышла в свет с отцом Родиона. Стало известно, что это известный телевизионный продюсер Дмитрий Котеленец.
Василиса Фролова с сыном / Фото из инстаграма Василисы Фроловой
Реакция сети
Обычно пользователи неоднозначно реагируют на такие откровенные фотографии. Однако поклонники Василисы Фроловой засыпали звезду положительными комментариями:
- "Лиза (собака) смотрит с такой заботой";
- "Замечательно";
- "Как это красиво";
- "Какое милое фото";
- "Смотрю на вас и сердце замирает";
- "Это просто божественно. В этом кадре красивое все".