28 апреля для Тины Кароль по-особенному печальный день. Ровно 8 лет назад из жизни ушел ее продюсер и любимый муж Евгений Огир. Ежегодно исполнительница чтит память мужа и иногда делится его архивными фотографиями.
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Тина Кароль показала фото любимого
В инстаграм-сторис артистка обнародовала фотографию, где изображен Евгений. Мужчина мило улыбался, глядя в камеру. На руках он держал маленького сына Вениамина и кормил его из детской бутылочки.
Такая фотография тронула сеть. Кароль не только распространила фото, но и с нежностью подписала его: "Ты улыбаешься мне в вечности. Я принадлежу тебе в бесконечности".
Покойный муж Тины Кароль с сыном / Скриншот инстаграм-сторис Тины Кароль
История любви Тины Кароль и Евгения Огира
- Певица познакомилась с будущим мужем в 2007 году. Судьбоносная встреча состоялась на телеканале М1. Сначала продюсер даже не обратил внимания на Тину, а она очень растерялась, увидев Евгения, и застеснялась.
- Впоследствии Евгений стал продюсером Кароль и помогал ей строить музыкальную карьеру. За время сотрудничества завязался роман.
- Отношения развивались стремительно. Уже в январе 2008 года влюбленные расписались в ЗАГСе, а позже устроили романтическую церемонию на Мальдивах.
- 15 июня того же года они обвенчались в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
- В ноябре 2008 года у супругов родился сын, которого назвали Вениамином.
- Однако в 2013 году все изменилось. Евгений долгое время боролся с раком желудка и не смог преодолеть его. 28 апреля мужчина ушел из жизни.