28 апреля для Тины Кароль по-особенному печальный день. Ровно 8 лет назад из жизни ушел ее продюсер и любимый муж Евгений Огир. Ежегодно исполнительница чтит память мужа и иногда делится его архивными фотографиями.

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Тина Кароль показала фото любимого

В инстаграм-сторис артистка обнародовала фотографию, где изображен Евгений. Мужчина мило улыбался, глядя в камеру. На руках он держал маленького сына Вениамина и кормил его из детской бутылочки.

Такая фотография тронула сеть. Кароль не только распространила фото, но и с нежностью подписала его: "Ты улыбаешься мне в вечности. Я принадлежу тебе в бесконечности".



Покойный муж Тины Кароль с сыном / Скриншот инстаграм-сторис Тины Кароль

История любви Тины Кароль и Евгения Огира