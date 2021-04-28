Тина Кароль старается как можно больше времени проводить с сыном. Вениамин учится в Лондоне, однако в годовщину смерти отца прилетел в Украину.

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Новое фото Тины Кароль с сыном

Артистка редко делится фотографиями, на которых позирует вместе с Вениамином. Однако иногда звезда делает исключения и радует поклонников интересными кадрами.

Она опубликовала селфи, которое сделала с сыном в автомобиле. Кароль изображена на переднем сиденье. Тина предстала перед камерой с легким повседневным макияжем на лице, а волосы собрала сзади.

Звездная мама и ее сын мыло улыбались. Они наслаждаются каждой минутой, которую проводят вместе и некоторые трогательные моменты показывают многомиллионной аудитории поклонников исполнительницы.



Тина Кароль с сыном / Скриншот с инстаграм-сториз Тины Кароль