Актриса "Квартала 95" Елена Кравец редко делится с поклонниками архивными фото. Однако недавно такие снимки опубликовала дочь звезды Мария и показала маму в молодости.

18-летняя Мария Кравец обнародовала фото в инстаграм-сториз. Она поделилась с поклонниками редкими фотографиями из семейного архива.

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Редкие архивные фото Елены Кравец

Мария Кравец опубликовала 2 снимка, где предстала перед камерой вместе со звездной мамочкой. На первом фото позирует молодая семья Елены и Сергея Кравец. Актриса "Квартала 95" с мужем держат на руках маленькую дочь, одетую в розовое платье и шляпку. Вероятно, этим фотографиям уже около 17 лет.

Сама Елена примерила полосатый топ на тонких бретелях и голубые джинсы. У нее был на лице легкий макияж. На другом фото знаменитость обнимает маленькую доченьку в летнем наряде. На обоих кадрах она имеет стильную стрижку короткое каре.

Елена Кравец с дочкой и сыном / Фото НВ

Отметим, недавно дочь Елены Кравец Мария отпраздновала 18-летие. Звездная мама поздравила ее видео, которое смонтировала самостоятельно из редких кадров дочери.

Брак Елены Кравец