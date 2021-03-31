Дочь Елены Кравец показала редкие архивные фото со звездной мамой
Актриса "Квартала 95" Елена Кравец редко делится с поклонниками архивными фото. Однако недавно такие снимки опубликовала дочь звезды Мария и показала маму в молодости.
Источник:НВ
18-летняя Мария Кравец обнародовала фото в инстаграм-сториз. Она поделилась с поклонниками редкими фотографиями из семейного архива.
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Редкие архивные фото Елены Кравец
Мария Кравец опубликовала 2 снимка, где предстала перед камерой вместе со звездной мамочкой. На первом фото позирует молодая семья Елены и Сергея Кравец. Актриса "Квартала 95" с мужем держат на руках маленькую дочь, одетую в розовое платье и шляпку. Вероятно, этим фотографиям уже около 17 лет.
Сама Елена примерила полосатый топ на тонких бретелях и голубые джинсы. У нее был на лице легкий макияж. На другом фото знаменитость обнимает маленькую доченьку в летнем наряде. На обоих кадрах она имеет стильную стрижку короткое каре.
Елена Кравец с дочкой и сыном / Фото НВ
Отметим, недавно дочь Елены Кравец Мария отпраздновала 18-летие. Звездная мама поздравила ее видео, которое смонтировала самостоятельно из редких кадров дочери.
Брак Елены Кравец
- В 2002 году Елена вышла замуж за актера "Квартала 95" Сергея Кравца;
- В следующем году у них родилась дочь Мария, которая стала их первым ребенком;
- В августе 2016 года супружеская пара возвестила радостную новость – знаменитость стала мамой близнецов. У Елены и Сергея Кравец родились дочь Екатерина и сын Иван.
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