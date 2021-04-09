Поп-дива Тина Кароль выпустила клип на песню "Хороший парень" из нового альбома "Красиво". В видео она перевоплотилась в парня и показала зажигательные движения в стиле хип-хопа. Самым интригующим моментом стал поцелуй певицы.

В пятницу, 9 апреля, Тина Кароль презентовала новую видеоработу. Режиссером клипа на песню "Хороший парень" стал знаменитый израильский режиссер Инди Хайт, который уже работал с украинской звездой над видео "Скандал".

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В новом видео артистка предстала в образе парня, надев серый спортивный костюм и оранжевую балаклаву. Она показала привычные танцевальные движения мужчин и поразила публику грубостью. Несмотря на сложность манеры хип-хопа, Тина Кароль снималась без дублера.

"Я хотел показать, как человек, обладающий сильной харизмой и талантом, даже с закрытым лицом может держать внимание зрителей на протяжении всего клипа. И подумал, почему бы Тине не предстать в образе парня?" – объяснил клипмейкер Инди Хайт в инстаграме исполнительницы.

Изюминкой клипа на песню "Хороший парень" стал выход певицы в образе миссис Смит. Она появилась в кадре в обтягивающем комбинезоне и нежно поцеловала парня из видео. Кто прятался за балаклавой, осталось интригой.

Реакция сети на клип "Хороший парень"

В восьмом альбоме "Красиво" Тина Кароль эффектно продемонстрировала новый сценический образ. Она изменила визуал, аудио и даже тембр голоса. Однако перевоплощение певицы оценили не все, в сети ее новый альбом раскритиковали. Тогда как видео на песню "Хороший парень" произвело фурор:

"Необычно, но интересно";

"Не могу нормально думать. Мой мозг еще не понял, что это было. Тина это просто пушка";

"Я пошел искать корвалол. Все на высоте";

"Тина, вы не прекращаете удивлять. Боюсь представить, что будет дальше. Кардинально изменилась";

"Это просто вау! Очень рада видеть вас в новом амплуа! Абсолютно новый репертуар! Поздравляю".

Тина Кароль – Хороший парень: смотрите видео онлайн