Популярная певица со Львова Ирина Федишин выступила в нескольких городах Украины, а по возвращении домой устроила прогулку с сыном. Весенняя погода хотя и оказалась пасмурной, однако не испортила звездной мамочке и ее сыночку настроение.

Ирина Федишин большинство свободного времени уделяет сыновьям. Она часто путешествует вместе с ними, играет дома и организует прогулки по городу. На днях знаменитость отдохнула с сыночком Олежиком.

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Новые фото Ирины Федишин с сыном

Исполнительница сделала несколько ярких селфи. Она предстала перед камерой в белых брюках, худи с капюшоном и стильном черном кардигане. Белокурые волосы Ирина собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько прядей, которые спадали на лицо. Также Федишин сделала легкий макияж с матовой помадой нюдового цвета на губах.

Олежик позировал рядом с мамочкой в джинсах, черной куртке, красной шапке и ботинках. В руках мальчик держал игрушечный дрон. Певица рассказала, что это любимая игрушка ее сына.

Мама вернулась в семью. Гуляем с Олежиком, запускаем дрон. Он игрушечный, и Олежка очень любит эту игрушку. Это единственное, что его увлекает больше, чем гаджеты,

– написала Федишин в публикации.

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