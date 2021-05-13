Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала новое яркое фото на личной странице. Звезда наслаждается отдыхом и пробует различные активности в Турции.
Смотрите также Елена Зеленская поразила изысканным образом в синем костюме: фото
Новое семейное фото Лилии Ребрик
На этот раз Лилия Ребрик позировала в бассейне на фоне пальм и неба. Перед камерой она появилась вместе с мужем Андреем Диким и дочерьми – Полиной и Дианой. Звездные родители подняли девочек над водой и весело улыбались. Старшая дочь имела специальные очки для плавания под водой, а младшая – надувной круг.
В подписи к фотографии телеведущая призналась, что отдых вместе с близкими – это особое наслаждение. Лилия Ребрик также отметила, что ей не верится, что супругам с таким плотным рабочим графиком удалось найти время для релакса.
Лилия Ребрик с семьей / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Отпуск Лилии Ребрик в Турции
- Звезда отправилась в теплые края по случаю 40-летия: такой сюрприз ей устроила семья.
- Утро телеведущей начинается на свежем воздухе. Она занимается фитнесом или йогой, к тому же посещает массаж, сауны и другие расслабляющие места.
- На отдыхе Лилии Ребрик сильно понравился теннис. Поэтому актриса поделилась фото в ярком образе на спортивной площадке.