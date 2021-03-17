16-летняя дочь королевы украинской сцены Маша Полякова выбрала путь знаменитой матери и нашла себя в музыке. Еще в октябре прошлого года стало известно, что девочка создала свою рок-группу "Швы". В среду, 17 марта, коллектив выпустил первую песню.

Почти полгода назад старшая дочь Оли Поляковой интриговала публику выходом первой сольной песни. Втайне от звездной мамы девочка собрала музыкантов и записала первую песню, а видео с репетиции опубликовала в сети. Тогда певица поделилась, что Маша не просила ни поддержки, ни совета и решила покорять шоу-бизнес без ее связей. В конце концов дочь Поляковой решилась показать, над чем работала последние несколько месяцев.

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Дочь Оли Поляковой выпустила песню с группой "Швы"

В группе "Швы" Маша Полякова стала солисткой и выполнила часть первого авторского трека под сопровождение трех ребят-гитаристов. Пока неизвестно, какое название имеет песня, ведь коллектив представил только ее фрагмент. Музыканты записывали композицию отдельно, каждый в своем доме.

Перед камерой старшая дочь Оли Поляковой появилась в кремовом худи с принтом, с распущенными волосами и макияжем со стрелками, которые стали неотъемлемой частью концертных образов ее успешной мамы. Маша не стала показывать интерьер своего дома, появившись на фоне ковра. Она с надрывом запела о грустной девушке, плачущей с сигаретой в руках.

Реакция сети на песню дочери Оли Поляковой

За инстаграм-профилем группы "Швы" уже следят более двух тысяч пользователей, однако своими впечатлениями от первой песни коллектива поделилось значительно меньше фолловеров. Большинство из них отреагировали восторженными смайликами, но есть и те, кому стиль трека и вокал Маши Поляковой откровенно не понравились:

Как на меня, что-то непонятное, но это может нравиться кому-то другому, поэтому вперед;

Вокал нужно подтянуть, а так молодец.

Сама Оля Полякова пока никак не прокомментировала первую сольную песню дочери. Однако днем ранее заявила в инстаграм-сторис, что гордится Машей. Артистка рассказала, что девочка приобрела микрофон, гитару и самостоятельно делает аранжировки. "Музыкант растет. Моя умница", – похвалила она старшую дочь.