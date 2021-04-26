Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто публикует на личной странице яркие фото, где демонстрирует стильные и удачные образы. Каждый аутфит звезды является трендовым и вызывает восхищение у зрителей.

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Образ Лилии Ребрик

Телеведущая позировала перед камерой в студии утренней программы. Лилия Ребрик для новых съемок выбрала белый костюм с тонкими черными полосками, состоящий из широких брюк и элегантного жакета. Под костюм звезда надела молочный атласный топ с V-образным вырезом.

Лилия Ребрик дополнила изысканный look серьгами-подвесками в виде маленьких шаров с черно-белой полосатой окраской. Заметным был и стильный мятный маникюр актрисы.

Знаменитость распустила белокурые волосы и уложила их привычными пышными локонами. На лице Лилия Ребрик сделала нюдовый макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями и накрасила губы розовым блеском.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Поклонники с восторгом отреагировали на новый образ телеведущей: