Апрель стал по-настоящему плодотворным для Тины Кароль. В начале месяца она выпустила альбом "Красиво", которым продемонстрировала новый сценический образ, а сейчас потрясает поклонников эффектными клипами. 23 апреля певица представила видео на заглавную песню пластинки – на трек "Красиво".

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Это live performance – живое выступление, поэтому артистка появилась на сцене с музыкантами и балетом. Для съемок клипа Тина Кароль подобрала всего один смелый образ. Она появилась в длинном ярко-оранжевом халате с капюшоном.

Изюминкой образа стало экстремально глубокое декольте и дерзкий разрез до бедер. Под наряд звезда не надела белье, а дополнила его только блестящими туфлями на высоких каблуках.

Новый клип Тины Кароль вызвал бурную реакцию фанов. Они засыпают кумира комплиментами и не сдерживают своего восторга от нового сценического образа артистки:

"Круто, life даже круче, чем в альбоме";

"Свела с ума этим альбомом";

"После карантина вот с таким шоу надо во "Дворец Спорта" с фан-зонами";

"Тина не прекращает удивлять, в этом и прелесть";

"В каждом звуке, в каждом движении Тины и всей команды такой профессионализм, это очень круто".

Напомним, несколькими неделями ранее Тина Кароль выпустила клип на песню "Хороший парень", в котором перевоплотилась в парня в оранжевой балаклаве и поцеловалась. Эта работа спровоцировала не меньший фурор.

Тина Кароль – Красиво: смотрите премьеру видео онлайн