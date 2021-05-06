Тина Кароль после изменения сценического образа дает больше интервью, чем обычно. Теперь она рассказывает не только о карьере, но и о личной жизни, отношениях с мужчинами.
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В кого Тина Кароль никогда не влюбится
Знаменитость призналась, что ее сердце никогда не сможет покорить грязный мужчина. Тина сказала об этом с улыбкой, поэтому точно неизвестно, именно этот критерий является главным, или, возможно, она ответила в шутку.
Александра Кучеренко спросила Кароль, согласилась бы ли она выйти замуж за олигарха. На что артистка отметила, что она выбирает мужчину, а не статус. Однако отметила, что смогла бы стать женой нищего.
Интервью Тины Кароль: смотрите видео онлайн
Певица также призналась, что она хранит 2 автомобиля покойного мужа Евгения Огира. Сына Вениамина, которого родила в браке с Евгением, считает достижением в жизни. Тина не скрывает, что мечтает и о дочке. В одном из интервью она рассказывала, что даже готова взять ребенка из детского дома.