Фотографии были сделаны 6 мая 1996 года. На них Ольга Сумская постала стильной невестой. Вместо пышного свадебного наряда знаменитость выбрала белое мини-платье по фигуре и удлиненный пиджак. Она довершила образ белыми кроссовками, вуалью и аксессуарами – бусами и серьгами. Букет невесты состоял из нежно-розовых роз, хоть теперь Сумская обожает нежно-кремовые.

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Виталий Борисюк постал на свадьбу в кремовом костюме, белой рубашке и золотистом галстуке. Официальная роспись состоялась в одном из киевских загсов. На церемонию Ольга Сумская пригласила родных – старшую Сестру Наталью с мужем Анатолием и дочерью Дарьей и родителей-актеров. После того, как влюбленные сказали друг другу "да", они отправились на прогулку по столице.

В 25 годовщину свадьбы 54-летняя актриса публично призналась мужу в любви и поблагодарила его за романтические подарки.

25 лет как один день! Чувства только укрепились, а воспоминания трогают душу. Дай Бог сил и вдохновения, любимый, на долгие годы! Люблю,

– с любовью написала Ольга Сумская.

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Отметим, Виталий Борисюк и действительно проявил себя как настоящий романтик. В день серебряной свадьбы актер сделал предложение Ольге Сумской. Он вручил жене огромный букет ее любимых роз и ювелирное украшение. Годовщину актеры отпраздновали за кофе и десертом в ресторане паназиатской кухни.