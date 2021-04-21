Совсем скоро маленьком Ивану исполнится год. Его мама наслаждается каждым днем, ведь она мечтала об этом особенном женском статусе. Однако семейную жизнь Вера держит подальше от посторонних глаз.

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Вера Кекелия показала сына

Исполнительница сделала несколько фотографий у окна. Маленький Иван стоял на подоконнике и смотрел на улицу. Хотя Кекелия поделилась фотографиями, однако пока не показала лицо мальчика.

Сама же звездная мама встала перед камерой в широких коричневых брюках с принтом в горошек, которые совместила с бежевой кофтой с высокой горловиной. Короткие волосы знаменитость аккуратно уложила, а на лице сделала легкий макияж.

Вера мило улыбалась и получала удовольствие от момента. Судя по геолокации, фото сделали на студии "Квартал 95", где Кекелия работает.

Мамин помощник. Уже ходит со мной на работу. Время, ты куда так бежишь?

– написала в публикации Вера.



Вера Кекелия с сыном / Фото из инстаграма Веры Кекелиа



Вера Кекелия с сыном / Фото из инстаграма Веры Кекелиа

В комментариях поклонники певицы оставляют много приятных слов.