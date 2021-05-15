Традиционно День семьи принято проводить в кругу самых родных. Можно вспомнить общие приятные моменты, посмотреть семейные фотографии и просто насладиться незабываемым временем. Много ярких мгновений показывают знаменитости. Они любят делиться с поклонниками интересными фотографиями и историями.

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Звездные семьи Украины

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Романтические отношения ведущих завязались на проекте "Голос страны". Тогда знаменитости скрывали роман от публики. В феврале 2017 года Юрий и Екатерина объявили, что официально женаты. В том же месяце Осадчая родила сына, которого назвали Иваном.

Звездные супруги часто делятся общими фотографиями из дома, работы и отдыха. Катя и Юрий не скрывают искренних чувств и наслаждаются каждым моментом. В начале мая 2021 года пара призналась, что ждет пополнения в семье. Ведущая снова беременна.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Потап и Настя Каменских

Дуэт долгое время скрывал свои отношения. Артисты уверяли, что они лишь коллеги по сцене, однако оказалось, что фаны, подозревавшие роман, были правы. Влюбленные рассказали о любви только в день свадьбы – 23 мая 2019 года.

Тогда Настя Каменских уже была сольной певицей и выпустила песню "Обіцяю", которую посвятила любимому. Потап также подготовил для невесты музыкальную композицию, в которой публично признался в любви. Теперь они не стесняются чувств и не скрывают их.

Они вместе путешествуют, пишут музыку, достигают новых вершин в карьере. Супруги не скрывают, что мечтают о малыше. NK отмечает, что всему свое время и она обязательно подарит мужчине малютку.



Потап и Настя Каменских в Мексике / Фото из инстаграма Насти Каменских

Григорий и Кристина Решетники

Влюбленные познакомились на работе. Их романтические отношения в 2010 году переросли в брак. Через три года Кристина и Григорий впервые стали родителями. У супругов родился сын Иван. Пара воспитывает еще двух сыновей – Дмитрия и Александра.

2020 год стал особенным для супругов Решетников. Кристина и Григорий находились на карантине, смогли насладиться временем, которое проводили вместе. А также влюбленные узнали, что ждут рождения третьего малыша. Именно в 2020 году они стали многодетными родителями.

На личных страницах в социальных сетях супруги выкладывают фото из семейных отдыхов, путешествий, а также милые домашние кадры с потомками.



Кристина и Григорий Решетники с сыновьями / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Прима-балерина и премьер Национальной оперы Украины познакомились в 2006 году. Тогда они танцевали в балете и даже не догадывались, что совсем скоро навсегда соединят свои жизни в одну.

Екатерина развелась с первым мужем, когда была на 7 месяце беременности и ждала рождения сына Тимура. После того, как она стала мамой, постоянно рядом был Александр. Со временем между ними возникли романтические отношения. Стоянов воспитывает Тимура, как родного сына.

Дуэт Кухар и Стоянова очень успешен, поэтому пара до сих пор активно гастролирует в разных странах мира. Также влюбленные воспитывают общую дочь Анастасию. Счастливая семья вместе путешествует, отдыхает. Даже через много лет супружеской жизни Екатерине и Александру удается сохранять романтику в отношениях.



Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми / Фото из инстаграма Екатерины Кухар

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Влюбленные познакомились в 2011 году. Тогда они были партнерами на проекте "Танцы со звездами". Зрители сразу заподозрили звезд в романе, однако тогда они были слишком заняты танцевальным процессом, чтобы признаться в чувствах. Лилия и Андрей начали встречаться лишь через некоторое время после финала шоу.

Ребрик и Дикий поженились в конце 2011 года. А уже в августе 2012 года у супругов родилась первая дочь, которую назвали Диана. Через 6 лет Лилия подарила любимому еще одну дочь – Полину.

Недавно знаменитая семья переехала в собственный загородный дом, что неподалеку от Киева. Там они обожают проводить время вместе и лишь получают удовольствие от общих моментов.



Лилия Ребрик и Андрей Дикий с дочками / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Знаменитые семьи мира

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Британский принц 8 лет встречался с Кэтрин и только после этого решился сделать ей предложение. Свадьба Уильяма и Кейт была одним из самых ожидаемых событий не только в королевской семье, но и во всей Великобритании.

Роскошная церемония состоялась 29 апреля 2011 года. Свадебный поцелуй пары стал главным моментом десятилетия на британском телевидении. После свадьбы влюбленные получили титулы герцогов Кембриджских и теперь безупречно исполняют свои королевские обязанности.

За время супружеской жизни у пары родились трое детей, которые теперь также являются наследниками королевского престола: принц Джордж (7 лет), принцесса Шарлотта (6 лет) и принц Луи (3 года).



Свадебный поцелуй Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото Getty Images



Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Принц Гарри и Меган Маркл

Гарри и Меган познакомились в 2016 году. Сперва между ними завязались дружеские отношения, а уже через несколько недель принц предложил девушке сопровождать его во время поездки в Африку. 8 ноября Гарри официально объявил об отношениях с американской актрисой, а уже через год стало известно об их помолвке.

Младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы сыграл роскошную свадьбу с Меган Маркл 19 мая 2018 года. За церемонией, затаив дыхание, следили миллионы людей со всего мира.

Через год Меган родила первенца – принца Арчи. Однако малыш не долго был членом королевской семьи. В январе 2020 года его родители приняли решение сложить королевские обязанности. Меган и Гарри вместе с сыном переехали в США. Там они живут уже более года. Сейчас знаменитая пара ждет рождения дочери, которая появится на свет уже через несколько недель.



Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images



Принц Гарри с беременной Меган Маркл и сыном / Фото из инстаграма фотографа Мисана Харримана

Джо и Джилл Байдены

Джилл познакомилась с Джозефом Байденом в 1975 году. Незадолго до этого первая жена и дочь действующего президента США погибли в авиакатастрофе. Мужчина тяжело переживал потерю, поэтому его брат Фрэнк организовал свидание вслепую, которое стало судьбоносным.

Байден несколько раз делал предложение любимой, однако она не соглашалась выходить за него. Джилл боялась оказаться в центре внимания общества, ведь Джозеф уже тогда был известным политиком. Женщина хотела сосредоточиться на развитии своей карьеры и долго не могла решиться взять на себя ответственность за воспитание двух сыновей, которые остались от его первого брака. Отметим, избранница Байдена также до встречи с ним уже была замужем, но детей не имела.

Однако через 2 года долгожданная свадьба таки состоялась. В 1981 году у пары родилась общая дочь Эшли.

Джилл всегда поддерживает мужа в его карьере, является любящей женой и заботливой мамочкой. После того, как Джо Байден победил на президентских выборах в США, женщина часто появляется на публике в статусе первой леди.



Джо и Джилл Байдены / Фото Getty Images



Романтический поцелуй Джо и Джилл Байденов / Фото Getty Images