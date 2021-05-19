В 25 годовщину брака Виталий Борисюк неспроста сделал предложение жене Ольге Сумской. Незадолго после серебряной свадьбы супруги во второй раз сказали друг другу "да". Как выяснилось, жениться во второй раз мужчине предложила актриса, ведь мечтала об этом с подросткового возраста.

Стоит знать Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз: волшебные фото

Сейчас вспоминаю серебряную свадьбу своих родителей. Мне было 14 лет, я помню каждый миг этого семейного праздника, он был прекрасным! Я тогда сказала себе, что обязательно в моей жизни будет этот день,

– поделилась Ольга Сумская.

Церемония состоялась в столичном ресторане паназиатской кухни и готовились к ней очень тщательно. Пара пригласила ведущую, позаботилась о декоре из живых цветов, двухъярусном свадебном торте без сахара и шампанском, которое изготовили специально к их второй свадьбе.

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Добавим, ответственно Ольга Сумская отнеслась и к своему наряду. На свадебной церемонии 25 лет назад она появилась без фаты, что видно из архивных фото, ведь уже была в разводе с Евгением Паперним. Об этом аксессуаре невесты актриса мечтала много лет, поэтому довершила им свой образ, хоть близкие это не одобряли.

"Когда выходила замуж за Виталия Борисюка 25 лет назад, наряд у невесты был скромным, как и свадьба. В этот раз я очень хотела надеть фату. И, не смотря на критику, что, мол, взрослая женщина, бабушка двух внуков не может надевать фату, я решила, что никого слушать не буду", – эмоционально высказалась Ольга Сумская.

На вторую свадьбу супруги пригласили Катю Осадчую, Виталия Козловского, Владимира Горянского и Гарика Кричевского с женами. Стоит отметить, среди гостей праздника не было взрослой дочери Ольги Сумской Антонины Паперной, которая давно переехала в Россию, и старшей сестры Натальи. У актрис напряженные отношения, они не общаются из-за политических противоречий.