Популярная украинская певица Оля Полякова дала новое откровенное интервью. Она рассказала об удачных отношениях с мужем и воспитании дочерей. Певица призналась, что старается поддерживать детей в том, что им нравится.

Известная украинская артистка Оля Полякова дала редкое откровенное интервью. Она рассказала об отношениях с мужем и раннем браке, а также воспитании дочерей.

Это интересно Мы вылизывали московских звезд, – Оля Полякова рассказала, как изменился шоу-бизнес после Майдана

Оля Полякова рассказала о муже

Певица призналась, что с любимым ей очень повезло.

Мне с мужем повезло. Он во всем меня поддерживает, он всегда на моей стороне. Это для меня очень ценно, это везение, моя победа,

– призналась Оля Полякова.

Она добавила, что никогда не питала иллюзий относительно жизни и не была наивной. Поэтому уверенно выстраивала свой путь. "Я всегда была приземлена, не витала в облаках. Я когда познакомилась со своим мужем, сразу поняла, что именно это мне надо для жизни. Я это сразу осознала, и не ошиблась", – рассказала звезда.

Оля Полякова довольно быстро вышла замуж в 20 лет. Однако певица добавила, что практически не помнит период жизни с 20 до 30 лет, и считает его бессознательным. Уже после 30 лет, по мнению Поляковой, она будто пришла в себя.

Я сказала: "Эй, ты возьмешь свою жизнь в свои руки. Ты начнешь за себя отвечать или дальше будешь плыть по течению?" У меня все время были сомнения,

– поделилась артистка.

Оля Полякова о воспитании детей

Знаменитость призналась, что всегда поддерживает своих дочерей – Марию и Алису. В то же время она часто критикует их, как когда-то делала мама Поляковой. Однако заметила, что для прогресса ребенку надо давать как возможность, так и замечания.

Также Оля Полякова рассказала, что ранее она страдала от чувства вины перед детьми, так как ее график очень напряженный.

"Я теперь вообще не испытываю чувства вины. Я считаю, что это разрушительная история... Дав пару интервью, где я себя критикую и корю, я сказала: "Стоп! Что нужно детям? Им нужна здоровая, реализованная, не задерганная бытом и неудачами мама, которая занимается любимым делом, горит. Чтобы на нее смотреть и стараться быть такой же", – рассказала звезда.

Все что им нужно, у моих детей есть. Они живут со мной, мы проводим все мои отпуска, выходные, которые у меня получаются, вижу их иногда утром, иногда вечером, интересуюсь их жизнью,

– подчеркнула Оля Полякова.

Смотреть интервью с Олей Поляковой онлайн: