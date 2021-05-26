Ирина Федишин умело совмещает карьеру певицы и воспитание двух сыновей. Ровно 10 лет назад артистка впервые стала мамой. Она поделилась трогательными сообщениями на личной странице в инстаграме.
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Звездная мамочка поздравила сына с особенным и радостным днем. Ирина опубликовала несколько семейных кадров и адресовала теплые слова старшему сыну Юрчику. Естественно, что Федишин не упустила случая продемонстрировать новый стильный образ.
Праздничный look Ирины Федишин
Для празднования 10-летия сына артистка выбрала белый наряд. Она предстала перед камерой в костюме с красивыми бежевыми вставками, состоявшем из футболки и обтягивающих и укороченных брюк. Соединила одежду с кроссовками белого цвета.
Длинные белокурые волосы Ирина уложила в легкие локоны и забрала набок. На лице она сделала безупречный макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах. Довершила аутфит крупными серьгами-кольцами.
Спасибо всем за поздравления! Юрчику 10 лет!
– написала Ирина в публикации.
Для просмотра всех фото листайте направо:
В комментариях подписчики исполнительницы продолжают оставлять ее сыну теплые слова поздравлений.
- "Какие красивые фото! Еще раз мои самые искренние поздравления! Хорошего празднования!"
- "Поздравляю! Пусть растет здоровым и счастливым!"
- "Такие красивые и счастливые! Мои самые искренние поздравления!"
- "С днем рождения сыночка!"