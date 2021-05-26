Ирина Федишин умело совмещает карьеру певицы и воспитание двух сыновей. Ровно 10 лет назад артистка впервые стала мамой. Она поделилась трогательными сообщениями на личной странице в инстаграме.

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Звездная мамочка поздравила сына с особенным и радостным днем. Ирина опубликовала несколько семейных кадров и адресовала теплые слова старшему сыну Юрчику. Естественно, что Федишин не упустила случая продемонстрировать новый стильный образ.

Праздничный look Ирины Федишин

Для празднования 10-летия сына артистка выбрала белый наряд. Она предстала перед камерой в костюме с красивыми бежевыми вставками, состоявшем из футболки и обтягивающих и укороченных брюк. Соединила одежду с кроссовками белого цвета.

Длинные белокурые волосы Ирина уложила в легкие локоны и забрала набок. На лице она сделала безупречный макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах. Довершила аутфит крупными серьгами-кольцами.

Спасибо всем за поздравления! Юрчику 10 лет!

– написала Ирина в публикации.

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В комментариях подписчики исполнительницы продолжают оставлять ее сыну теплые слова поздравлений.