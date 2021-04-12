19-летняя дочь Ольги Сумской Анна шокировала признанием об издевательствах в школе. Девочку травили как сверстники, так и учителя. Она все держала в себе и не рассказывала родителям об унижениях.

Младшей дочери народной артистки Украины Ольги Сумской приходилось несладко. Как выяснилось, из-за известной фамилии ее детство было сложным. Одноклассники откровенно не любили Анну Борисюк, а учителя никоим образом не реагировали на буллинг и лишь подогревали конфликты.

До темы Это было еще до женитьбы, – Ольга Сумская о насилии со стороны экс-мужа

Меня уничтожали как физически, так и словесно. Больше девушки придирались. Учителя подхватывали общий прикол, стеб надо мной. Были случаи, когда и за волосы дергали на глазах у всех учителей. Я просто убегала в туалет со слезами,

– подчеркнула Анна Борисюк.

Она не рассказывала звездным родителям об издевательствах в школе, ведь как только Ольга Сумская появлялась в учебном заведении, учителя демонстрировали прекрасное отношение к ее дочери. О пережитых издевательств девушка рассказала уже после выпускного, ведь не хотела, чтобы мама или папа решали ее проблемы.

За кадром именитая актриса призналась, что замечала депрессивное и нервное состояние дочери, однако винила в этом себя. Она была уверена, что Анне просто не хватает ее внимания и заботы.

"Я была ошеломлена. Говорю: "Доченька, а почему ты раньше мне об этом не рассказала?" Мне очень обидно это слышать, как маме. Состояние депрессии, нервное состояние, которое я иногда замечала у ребенка, я думала, что, возможно, не так часто уделяю внимание. Возможно, надо больше быть с ребенком, общаться с ним, или по крайней мере знать его круг общения", – подчеркнула Ольга Сумская.

Она призналась, что и ей доставалось в школе от одноклассников. Актриса называла себя "гадким утенком", ведь носила большие очки, за которыми пряталась от обидчиков.

Дочь Ольги Сумской Анна об издевательствах в школе: смотрите видео онлайн

Напомним, в начале марта Ольга Сумская поздравила дочь с 19-летием и устроила для нее грандиозный праздник. На ужин в ресторан звезда пригласила кума-актера Владимира Горянского с женой Еленой и близких. А именинница позвала только одну подругу.