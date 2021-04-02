Популярная украинская певица Ирина Федишин находится на карантине. А ее сыновья – Олег и Юрий в период локдауна во Львове учатся дистанционно. Звездная мамочка помогает сыновьям, читает вместе с ними. Она поделилась несколькими яркими кадрами, где показала свои будни.

Ирина Федишин любит делиться моментами из семейной и творческой жизни. Она публикует в сети разнообразные фото и видео, которые заинтересовывают поклонников.

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Карантинные будни Ирины Федишин

Звездная мама обнародовала несколько фотографий, которые сделала во время пребывания на карантине в собственном загородном доме, который расположен во Львове. Ирина вместе с Олегом и Юрчиком позировала на кровати в комнате среди игрушек и с домашним любимцем – котиком. Все трое держали в руках книги. Федишин решила на собственном примере показать сыновьям, что читать нужно, и смотивировать их к этому делу.

Ирина предстала перед камерой в домашнем образе – рубашке в клетку и в джинсах. Волосы собрала в пучок сзади, а на лице сделала легкий повседневный макияж.

Карантинные будни и дистанционное задание,

– написала Ирина в публикации.

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Звездные родители и дети на карантине: