Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк на днях дала откровенное интервью. Знаменитость рассказала о сложных отношениях. а также призналась, есть ли у нее сейчас любимый человек.

Леся Никитюк пообщалась с Дмитрием Гордоном. В интервью она рассказала о развитии карьеры, работе на телевидении, а также не обошла вниманием личную жизнь. В видео, которое опубликовали на официальном ютуб-канале Гордона, блогер призналась, есть ли у нее любимый человек.

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Леся Никитюк является одной из самых популярных девушек в украинском шоу-бизнесе. Она красива, обладает замечательным чувством юмора, активно работает над разнообразными проектами. А вот о личной жизни знаменитость говорит не часто.

Леся Никитюк о личной жизни

Во время разговора Дмитрий Гордон вспомнил историю, где говорилось о романе Никитюк с соседом. На это звезда отметила, что часто сложные отношения – это лучшие отношения. Леся поделилась, что в ее адрес есть много обид относительно того, что на первом месте у нее работа. Многим трудно мириться с ее насыщенным графиком.

"Не принимать ни в чем участия, не работать, а уделять время только одному человеку – это измена. Для меня это именно так. Конечно, когда есть семья и дети, то нужно уметь это все правильно сочетать. А когда отношения нигде не зафиксированы, я не говорю, что это обязательно должен быть паспорт, то нет смысла отказываться от проектов. Так можно встречаться год, два, не понимать, человек готов к чему-то серьезному, есть разные страхи", – поделилась Леся.

Никитюк подчеркнула, что сейчас на ней есть большая ответственность. В частности, за семью, которой она помогает. Телеведущая в любой момент может улететь в другую страну по делам или же ее вызовут на какое-то мероприятие. Леся призналась, что для того, чтобы все это сочетать с личной жизнью, нужны опыт и мудрость.

На вопрос Дмитрия Гордона о том, есть ли у нее любимый, Леся не смогла дать однозначного ответа. Она задумалась, после чего сказала: "Сердце еще не перегорело".

Интервью Леси Никитюк: смотрите видео онлайн