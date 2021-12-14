Редакция Showbiz 24 собрала все громкие скандалы в украинском и мировом шоу-бизнесе, о которых будут говорить еще долго.

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Самые громкие скандалы украинского шоу-биза за 2021 год

Полякова назвала Кароль "плакальщицей на похоронах"

Открытый конфликт между Олей Поляковой и Тиной Кароль вспыхнул в начале февраля. Все потому, что на съемках гипершоу "Маска" королева ночи назвала поп-диву "известной плакальщицей на похоронах", а продюсеры канала вставили это в эфир. Певица сразу извинилась и объяснила, что имела в виду лишь "очень грустный репертуар" Тины, а не ее личную трагедию. Однако "замять" конфликт не удалось.

Обиженная Тина Кароль ответила коллеге, что "всю жизнь будет плакать, но не на похоронах, а за здоровье и силу близости родных душ". Впоследствии звезда добавила, что своим заявлением Полякова "пробила дно". Однако громкую ссору она использовала себе на пользу – выпустила дерзкий трек "Скандал", который стал лейтмотивом ее нового альбома "Красиво".

На смелой песне Кароль не остановилась и кардинально изменила сценический образ: из чувственной и хрупкой певицы с золотистыми локонами она превратилась в кокетливую и вожделенную артистку. Неудивительно, что Полякова чувствовала себя использованной ради пиара и раскрутки нового трека.

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Примечательно, Тина Кароль уверяла, что простила Олю Полякову, тогда как сама "дива ночи" рассказывала, что та не здоровается и не общается с ней вне камер.

Каминг-аут MELOVIN

В июле украинский певец с самым преданным фан-клубом совершил каминг-аут прямо на сцене фестиваля Atlas Weekend – "вкусно" поцеловав сначала девушку, а затем парня. В финале перформанса завернулся в радужный флаг ЛГБТ.

Скандал вокруг его каминг-аута развернулся еще и потому, что канал М1, который транслировал концерт, вырезал сцену из телеверсии. Певец расценил это как цензуру своих прав и свобод. В ответ представители М1 заявили, что не были предупреждены о планах MELOVIN, поэтому, как и планировали, провели включение из backstage-зоны Atlas Weekend.

Здесь стоит добавить, что единственные звезды украинского шоу-биза, которые поддержали бисексуального артиста, – "Холостячка" Злата Огневич и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Отметим, свою сексуальную ориентацию MELOVIN осознал в школе, в 13 лет он влюбился в парня. Певец признался маме лишь год назад, в конце 2020-го, но 6 лет до того встречался с парнем.

Сексуальные домогательства Владимира Талашко

Реалии театрального университета имени Карпенко-Карого, которые умалчивали более 20 лет, напоминают сюжет голливудской драмы. В августе 2021 года всплыла жуткая правда о сексуальных домогательствах 75-летнего преподавателя Владимира Талашко – звезды фильма "В бой идут одни старики".

Студентки и абитуриентки вуза с ужасом вспоминали, как знаменитый актер звал их домой под предлогом репетиций, раздевал для фотосета и предлагал интим. Более того, Талашко приставал к юным девушкам даже на занятиях, в частности требовал "облизать губки языком". Последней каплей стало признание Марии Смирновой, которую преподаватель изнасиловал в 17 лет, будучи другом ее семьи.

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Раздевал, целовал – такого не было. Не помню, не знаю, не было. Какого-либо общения интимного не было,

– открещивался Владимир Талашко.

Однако правда оказалась сильнее. В Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого принялись расследовать дело. Лишь в ноябре Талашко уволился якобы по собственному желанию.

75-летний Владимир Талашко, которого обвиняют в домогательствах / Фото из фейсбука актера

Избиение танцовщика балета Дорофеевой

В начале августа имя экс-участницы группы "Время и Стекло" изо дня в день появлялось в украинской прессе, однако не из-за самой Дорофеевой. Танцовщика ее балета Евгения Гончаренко жестоко избили возле гей-клуба в Киеве.

Из-за кровоизлияния в мозг и открытой раны на голове 22-летнему юноше сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Он пришел в сознание только через 15 дней, а впоследствии пережил сложную операцию по установке титановой пластины в череп. После всех хирургических вмешательств у Евгения большой шрам на голове.

Евгений Гончаренко – танцовщик балета Нади Дорофеевой / Фото из инстаграма юноши

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Разъяренным нападающим оказался 28-летний работник Управления государственной охраны Украины. Через два дня после позорного инцидента его уволили и заключили под стражу. Расследование ГБР завершилось 1 октября, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Возвращение "российских гастролеров"

2021 год стал годом "раскаяния" артисток, которые все восемь лет войны гастролировали по России. "Сорвав куш" в Москве Ани Лорак, Светлана Лобода и София Ротару приехали в Украину, чтобы вернуть народную любовь.

С января Ани Лорак время от времени посещала Украину, а в августе и вообще собрала аншлаг на концерте в Одессе. После этого певица впервые за 7 лет выпустила украиноязычную песню "Бачила" и цинично назвала себя "птичкой, которая дарит музыку без границ".

Вслед за ней концерт в Одессе дала Светлана Лобода, перед которым спела на украинском – выпустила песню Indie Rock (Vogue). В интервью Маше Ефросининой артистка заявила, что не давала концерты в Украине, потому что боялась за своих фанатов, которых жестоко разогнали в мае 2017 года.

Светлана Лобода на концерте в Одессе / Фото из инстаграма певицы

74-летняя София Ротару вообще выступила на большом концерте к 30-летию Независимости Украины на "Олимпийском", а из рук Владимира Зеленского приняла почетную награду "Национальная легенда Украины". Это звание никак не мешает Ротару вернуться в российский шоу-биз – выступать на новогодних огоньках и на "Песне года" в Москве.

София Ротару и Филипп Киркоров на "Песне года" / Фото из инстаграма певца

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Разборки Славы и Вики из "НеАнгелов"

В начале марта популярный дуэт "НеАнгелы" распался после 15 лет на сцене. Как Слава Каминская, так и Вика Смеюха начали сольные карьеры, однако до сих пор не могут забыть друг друга. Об их враждебных отношениях в группе знал весь шоу-биз, но в ноябре скандал разгорелся с новой силой.

Виктория, ныне известная как VICTORIA, публично разрезала торт с изображением Славы, который якобы подарили фаны, и заявила, что "Слава не такая уж горькая, как казалось 15 лет". Это было только начало, ведь впоследствии певица назвала экс-коллегу абьюзером и обвинила в буллинге.

Слава Каминская и Вика Смеюха из "НеАнгелов" / Фото из инстаграма группы

Вспыльчивая Слава Каминская не промолчала. Она предположила, что обвинение Вики Смеюхи – продуманный пиар-ход перед выпуском новой песни. Однако артистка обратила все себе на пользу – представила песню "Абьюзер".

Я готова гордо нести звание "Главный абъюзер страны",

– неоднозначно презентовала Каминская.

SLAVA KAMINSKA – Абьюзер: слушайте онлайн

"Голодная блогерская туса"

27 ноября 2021 во Львовском Доме ученых цинично праздновали день рождения блогера-миллионника Александра Залиско. Развратную вечеринку устроили в День памяти жертв Голодоморов, что вызвало шквал осуждения в сети. Наибольший резонанс вызвал комментарий ведущего Владимира Остапчука, который назвал торжество "голодной блогерской тусой".

Так называемые инфлюенсеры не извинялись за тусу в траурный день до тех пор, пока не потеряли рекламные контракты с известными брендами.

Гости вечеринки клялись, что им "никто не сказал" о Дне памяти жертв Голодоморов.

Остапчук признал, что повелся на гонорар за корпоратив, но не думал о боли нации, поэтому искренне извинился за гуляния.

Сам Залиско признал свою "тупость и невнимательность" и признался, что после тусы ему живется несладко – "сотни тысяч людей ежеминутно желают что-то нехорошее".

Вероятно, на этом скандал с вечеринкой мог закончиться. Однако 3 декабря внезапно умер директор Дома ученых Роман Славитич. 75-летний мужчина якобы принял близко к сердцу инцидент с блогерами и ушел из жизни, "видимо, от сердечного приступа".

Тогда на Залиско и гостей его тусы полилось еще больше хейта. Одиозного именинника даже госпитализировали после эмоционального видео с извинениями, в котором он плакал, кричал и раскаивался за свой необдуманный поступок.

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Самые громкие скандалы мирового шоу-биза за 2021 год

Алек Болдуин застрелил украинку

На съемках вестерна "Ржавчина" актер Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета и застрелил оператора – 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. Женщину пытались спасти – доставили в больницу на вертолете, но медики смогли лишь констатировать ее смерть.

В трагедии обвиняют "неопытную и зеленую" оружейницу, которая якобы не умела заряжать оружие холостыми патронами, и помощника режиссера. Он невольно вручил Болдуину заряженный пистолет, из которого до этого стреляли по мишеням.

Я бы никогда не наставлял пистолет на кого-нибудь и не нажимал на курок. Кто-то положил настоящую пулю… Если бы я считал себя ответственным за это, я бы, наверное, себя убил,

– решительно заявлял Болдуин, который не чувствует свою вину.

Однако члены съемочной группы "Ржавчина" убеждены в обратном. На актера подали в суд за халатность и сцену с выстрелом, которой не было в сценарии. В то время как родители Галины Хатчинс не винят Алека Болдуина в ее смерти.

Алек Болдуин после выстрела на площадке / Фото из People

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Сексуальное насилие Мерилина Мэнсона

Первой о садистских наклонностях рокера заговорила звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд. Он якобы "промыл ей мозги и заставил подчиняться" еще в подростковом возрасте. Все эти годы после ужасных издевательств актриса "жила в страхе возмездия, клеветы и шантажа".

Вслед за Эван Рейчел о насилии и абьюзе Мерилина Мэнсона заговорила певица Фиби Бриджерс. Она не крутила роман с артистом, а была только его фанаткой. Он якобы рассказывал девушке о "комнате для изнасилований" в своем имении в Западном Голливуде. Эта информация подтвердилась после масштабного расследования Rolling Stone.

Еще одной звездной жертвой Мерилина Менсона была актриса Эсме Бьянко из "Игры престолов". Из-за маниакальной жестокости музыкант бросался на девушку, хлестал, наносил травмы вибратором и даже гонялся с топором в руках.

Мэрилин Мэнсон / Фото из инстаграма рок-музыканта

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В ноябре дело о сексуальном насилии Мерилина Мэнсона набрало обороты – в его доме провели обыск. Расследование продолжается.

Смертельный концерт Тревиса Скотта

В конце 2021 года мир разразился негодованием из-за музыкального фестиваля Astroworld Festival, который стартовал 5 ноября в городе Хьюстон в Техасе.

Во время выступления основателя мероприятия Тревиса Скотта в фан-зоне возникла страшная давка – публика теряла сознание и падала на землю. Так, на смертельном концерте погибли десять человек. Самая юная жертва – 9-летний мальчик Эзра Блаунт.

Как это было На концерте Тревиса Скотта погибли фаны: появились жуткие видео из давки

Общественность набросилась на 30-летнего Тревиса Скотта с обвинениями в том, что он не остановил концерт. Однако сам рэпер утверждает – прерывал выступление из-за давки под сценой, а о смерти узнал только из новостей в прессе. Поэтому он готов оплатить похороны и вернуть все деньги за билеты (их было продано более 50 тысяч).

Добавим, скандал задел и знаменитое семейство Кардашян, ведь девушкой Тревиса Скотта является Кайли Дженнер. Она публично вступилась за бойфренда, они оба были "сломленными и опустошенными".