Актриса из "Игры престолов" Эсме Бьянко присоединилась к обвинениям в насилии против Мэрилина Мэнсона. У них был роман, в котором она страдала от жестокости музыканта. Девушка призналась, что чувствовала себя словно пленница.

Актриса, игравшая роль Рус в "Игре престолов" Эсме Бьянко рассказала личную историю отношений с музыкантом Мэрилином Мэнсоном.

К слову Эван Рейчел Вуд заявила, что жена Мэрилина Мэнсона шантажировала ее фотографиями из юности

Эсме Бьянко о романе с Мэрилином Мэнсоном

Девушка рассказала, что в подростковом возрасте была поклонницей артиста. Ее подруга покончила жизнь самоубийством, поэтому Эсме искала утешения в музыке Мэнсона. Хотя родители запрещали ходить на его концерты.

Спустя 7 лет актриса смогла лично познакомиться с Мерилином. Но эта встреча привела к психологическим травмам, шрамам на теле. По словам Бьянко, из образца для подражания мужчина превратился в монстра, который почти уничтожил ее и других женщин.

Эсме рассказала, что во время съемок клипа I Want to Kill You Like They Do in the Movies Мэнсон набрасывался на нее без ее согласия. Музыкант рассказал девушке, что нужно изображать, как ей нравится жестокое поведение. Ролик снимался 3 дня. В тот период, по словам актрисы, Мэрилин Мэнсон связывал ее, наносил травмы вибратором и хлестал. Бьянко ничего не ела и не пила, зато принимала кокаин из рук артиста и почти все время была в одном нижнем белье.

Эсме Бьянко жила в Великобритании, а Мэрилин Мэнсон в США. Однако у них закрутился роман на расстоянии. Через 2 года девушка переехала к певцу. Первые месяцы, как рассказывает актриса, были похожи на медовый месяц, но впоследствии все изменилось. Мужчина указывал ей, что одевать, когда выходить на улицу и идти спать. Он кусал ее во время секса без согласия, а также в один момент порезал ножом.

В сущности, я чувствовала себя пленницей. Я приходила и уходила по его желанию. Он полностью контролировал круг моего общения. Я звонила своей семье, прячась в шкафу,

– призналась девушка.

Эсме добавила, что у них были свободные отношения. Но Мэрилин мог приводить других в свою студию, в то время, когда девушка была под контролем его ассистентов. Также, по словам актрисы, у него была комната "плохой девочки". Помещение походило на стеклянный шкаф. Музыкант мог закрывать его изнутри.

Бьянко употребляла алкоголь, чтобы пережить насилие. После того как Мэнсон бегал за ней с топором в руках, она начала искать пути бегства. Когда мужчина спал, актриса убежала от него. Девушка жила у музыканта 2 месяца.

Стоит отметить, что 2 года назад Эсме Бьянко пыталась признаться об отношениях с Мэрилин Мэнсон. Но боялась назвать его имя. "Он заслуживает того, чтобы провести за решеткой всю жизнь", – подытожила Эсме.