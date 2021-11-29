Скандальный день рождения Залиско прошел 2 дня назад, в субботу 27 ноября. Однако огласку скандал приобрел только накануне, когда телеведущий Владимир Остапчук и все блоггеры начали делиться инстаграм-стороз после бурного праздника, который уже успели назвать "голодной тусой", как ее подписывал Остапчук в одном из инстаграм-сториз. 24 канал, другие СМИ и сотни подписчиков затронули вопрос, почему блоггеры позволили себе так громко праздновать 29-летие Залиско в траурный день.

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Однако в первые сутки блоггеры либо игнорировали обвинения, либо удаляли комментарии и блокировали людей (наших журналистов в частности), но и вообще с возмущением заявляли, что почему никто раньше им не сказал, что 27 ноября будет День памяти.

Сейчас же риторика у блоггеров несколько изменилась, особенно после обращения на это внимание городского совета Львова, отстранившего временно работу Дома ученых, где проводилось мероприятие. А также после обращения полиции к виновнику празднику – Залиско и отказа нескольких крупных брендов в сотрудничестве с блоггерами. Но в одном инфлуэнсеры остались неизменными – после извинений они все равно прямо перевели ответственность на подписчиков и СМИ, что те им не напомнили раньше о Дне памяти. И что лучше, чтобы журналисты говорили о злободневных проблемах голодающих людей и больше освещали тему Голодомора, чем "во всем обвиняли блоггеров".

Реакция блоггеров-друзей Залиско на скандал / Фото с инстаграм-сториз

Отметим, что 24 канал в частности на протяжении всего ноября вел проект " Голод и мор: память поколений", где публиковал истории десятков людей, ставших свидетелями Голодомора 1932 – 1933 годов, или с их родственниками. Эти истории активно распространялись в соцсетях и ютубе. Также во всех городах Украины на многих баннерах упоминалось о Дне памяти, который ежегодно чествуют в четвертую субботу ноября. Кроме церковных литургий, в центрах городов проводились акции по зажжению свечей.

"Никто не написал мне"

Одним из первых в сети принес извинения Александр Залиско (1,1 миллиона подписчиков), который и устроил праздник в Доме ученых во Львове. Он отметил, что у него был разговор с полицией, детали которого объявит позже.

"Хочу обратиться к тем, кому задел чувства и, возможно, кого-то обидел. Но не прошу прощения у тех, кто просто подтянулся на шум. Я дальше буду выставлять стороз – не с вечеринки, просто из своей жизни. Потому что я блоггер, и в первую очередь транслирую события из своей жизни. Я не говорю и не учу, что правильно, а что нет. И вы можете, как любой канал, переключить на другой. Хочу попросить не хейтить моих друзей-блоггеров, потому что день рождения был у меня, а они просто пришли как гости. Не надо их делать виновными во всем", – Залиско.

Залиско извинился перед подписчиками: видео с инстаграм-стороз блоггера

Одна из гостей праздника – блоггерша Валерия Юрченко (1,3 миллиона подписчиков) сказала, что из-за шума в сети даже имела плохое самочувствие и чуть не попала в ДТП на дороге. У нее проблемы с памятью, поэтому она не помнила о дате памяти жертв Голодомора.

Хотела бы начать сегодняшний разговор с прощения. Вышло так, что день рождения Саши пришелся на очень важную дату для всех украинцев и, к сожалению, я забыла. Я не знала этого, когда выставляла приглашение, там была дата – 27 ноября. И никто (я всегда читаю свой "директ"), никто не написал мне. В сам день рождения тоже никто не написал об этом,

– Юрченко.

Валерия Юрченко не знала о Дне памяти: видео с инстаграм-стороз блоггерши

Близкая подруга Александра Залиско – Таня Самбурская (1,5 миллиона подписчиков), которая тоже присутствовала на празднике и подарила имениннику билет на стендап россиянина Павла Воли в Германии (поддержавшего аннексию Крыма), отметила, что лучше бы СМИ больше говорили о Дне памяти и меньше – о вечеринках.

"Перезаписываю это стороз, потому что сложно подобрать слова. Я хочу искренне извиниться перед теми людьми, чувства которых я задела, и которые в субботу чтили память жертв Голодомора. Я не знала, что в субботу такой день был, к сожалению. Очень жаль, что СМИ так громко не кричали об этом дне, как о том, что была вечеринка. Возможно, если бы было по-другому, тогда бы большинство людей знали о нем. Было бы здорово, если бы мы помнили об этом дне не только в 1 день, который назначил президент, а постоянно. К примеру, когда мы не доели, не выбрасывать пищу в общую свалку, а в пакет и ставили ее рядом с помойками, чтобы нуждающийся человек мог спокойно себе поесть, а не копаться в той грязи", – сказала Самбурская.

Татьяна Самбурская о дне рождения и Дне памяти жертв Голодомора: видео с инстаграм-сториз