Актер фильма "В бой идут одни старики" и преподаватель из университета Киевского университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Владимир Талашко попал в скандал из-за обвинения в домогательствах. После того как стали известны первые истории развращений, многие другие девушки стали распространять информацию о преподавателе.

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Распространяют аудио с участием якобы Талашка

В инстаграме неизвестные девушки начали публиковать аудиозаписи на странице с названием "Правда. Талашко". На них звучит голос мужчины, который обращается к девушкам с просьбами: "оближи губы языком, чтобы блестели", "открой губки", "ты какая-то плоская".

Авторы этих аудиозаписей утверждают, что это Владимир Талашко, который домогался к студенткам у себя дома, на печально известной улице Ярославов Вал. Но стоит отметить, что качество записей низкое, поэтому невозможно заверить, что это точно преподаватель.

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Университет приглашает организации к расследованию

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого сообщил, что обращается к международным и общественным организациям. Представители просят присоединиться к рабочей группе и помочь с расследованием информации о домогательствах к студенткам со стороны преподавателей.

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С целью соблюдения принципов объективности, беспристрастности и прозрачности, университет приглашает международные и общественные организации на началах совещательного голоса к участию в рабочей группе по рассмотрению информационного сообщения на предмет харассмента,

– говорится в сообщении заведения.

Напомним, что вуз уже создал рабочую группу для расследования информации о домогательствах. Все причастные могут обратиться по электронному адресу: ikocharian@knutkt.edu.ua.

Секс-скандал вокруг Талашка: что известно