Свою новую песню Ани Лорак назвала исповедью. Она уверена – если мы прощаемся с любовью, то она все равно остается в сердце. "Слова из глубины моего сердца" – так описала свою новую песню "Видела" сама Ани Лорак.
К слову Слава Каминская впервые выпустила песню на украинском языке
Это воспоминание-исповедь, которая должна напомнить каждому из нас, даже если мы прощаемся с любовью, она все равно остается жить в сердце, несмотря ни на что. Хороший текст на родном украинском языке дополняет сильный визуальный ряд: отсылки к красивых историй любви переплетаются с национальной символикой. Смотрите. Чувствуйте. Любите,
– говорится в подписи к видео Ани Лорак в ютубе.
Съемки клипа проходили в большой студии, где артистка надела вышиванку и несколько платьев, дополнив образы венком на голове. Режиссерами клипа стали Станислав Морозом и Антон Фурса.
Ани Лорак – Видела: смотрите видео онлайн
Отметим, что последний раз Ани Лорак выпускала украиноязычную песню под названием "Мальвы" в мае 2014 года – через несколько месяцев после Революции Достоинства, оккупации Крыма и Востока Украины. После этого она переехала жить в Россию.
Реакция сети
Многие пользователи ждали выхода песни певицы, которая последние 7 лет создавала только русскоязычные хиты:
- "Спасибо! "Мурашки по коже" на протяжении всего исполнения!";
- "Очень крутой трек, "мурашки по коже", так колоритно и душевно";
- "Даже не верится, она спела на украинском, это так греет душу. Хит родной соловьиной";
- "Интересный и театрелiзований клип. Приятно слышать Каролина украинском языке. Спасибо";
- "Браво! Украинском языке! Это шедевр, вы непревзойденная!!!";
- "Вау!!! Каролина, клип супер, я очень поражена!!! Спасибо за душевную песню! Обожаю вас!!!";
- "Так держать, Каролина. Продолжай петь на родном языке, языке сердца!!! Невероятно очаровывает..."
Что интересно, негативных комментариев под видео ни в ютубе, ни в инстаграми - нет.
Обратите внимание Дико и бесчестно, – Игорь Кондратюк требует запретить концерты российских звезд
Гражданская позиция Ани Лорак
- После вторжения боевиков оккупантов на территорию Украины певица продолжила активно гастролировать в России, а затем возвращалась и давала концерты на родной земле.
- Наверное, Лорак думала, что удастся зарабатывать в обеих странах, однако так не получилось. Украинцы обвинили исполнительницу в измене, а в России ей запретили выступать на новогодних корпоративах.
Читайте также "Лицемерие", – Лободу и Лорак раскритиковали за поздравления с Днем Независимости
- Однако Лорак решила не оставаться на родине и в то время, когда ее земляки погибали от рук российских боевиков, она переехала в Москву, где продолжила развивать карьеру.
- Впоследствии Ани Лорак все же оказалась среди российских звезд первого эшелона. В 2016 году она выступала для российских "защитников отечества".
- Певица выступает на местных фестивалях, получает российские награды и гордится этим.
- В 2017 году Лорак, будто ничего не произошло, вернулась в Украину, однако не навсегда. С тех пор она выступала на закрытых вечеринках, но о больших сольных выступлениях не решалась объявить.
Важно Возврат гастролеров: почему Лорак и Лобода 7 лет публично не выступали в Украине
- Все изменилось в 2021 году. Зимой артистка опубликовала в инстаграме фото с прогулки по Киеву. Через некоторое время заявила, что скучает по Украине и анонсировала сольные концерты в Одессе.
- Летом ей все-таки удалось выступить в ночном клубе Itaka. Там она собрала аншлаг, даже исполнила песни на украинском языке.
- Но миллионы украинцев не забыли, что Лорак – российский гастролер, который в сложное для Украины время покинул ее и переехал в страну-агрессор.