На днях Эван Рейчел Вуд и еще четверо женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии и абьюзе. Вслед за ними певица Фиби Бриджерс поделилась собственными воспоминаниями о рок-музыканте. Она заявила, что в доме звезды есть "комната для изнасилований".

Американская композитор и исполнитель еще подростком попала в дом кумира и случайно услышала о "комнате для изнасилований" от него самого. Так, 26-летняя Фиби Бриджерс публично подтвердила заявления женщин о насильственных действиях Мэрилина Мэнсона и поддержала жертв рокера.

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В доме Мэрилина Мэнсона есть "комната для изнасилований"

Фиби Бриджерс, которая в этом году номинирована на "Грэмми", призналась, что в подростковом возрасте была фанаткой Мэрилина Мэнсона и даже посетила дом артиста. Одну из комнат в своем поместье он называл "комнатой для изнасилований". Тогда девушка восприняла это как глупую шутку.

Я пошла домой к Мэрилину Мэнсона с друзьями, когда была подростком. Я была его большой поклонницей. Он называл комнату в своем доме "комнатой для изнасилований", я думала, это просто его ужасное чувство юмора,

– написала певица.

Она также заявила, что о насилии со стороны знаменитости знали и представители его лейбла Loma Vista Recordings и музыканты. Однако сейчас они делают вид, что шокированы ужасными и жалкими действиями рокера, и отказались от сотрудничества с ним. Фиби Бриджерс добавила, что после обвинений в адрес Мэрилина Мэнсона она больше не его фанатка.

"Я больше не его фанатка. Теперь я вместе со всеми, кто высказался", – отметила певица.

The label knew, management knew, the band knew. Distancing themselves now, pretending to be shocked and horrified is fucking pathetic. — traitor joe (@phoebe_bridgers) February 4, 2021

Что известно о скандале вокруг Мэрилина Мэнсона

Первой о насилии и абъюзе со стороны рок-музыканта объявила звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд. 33-летняя актриса призналась, что в подростковом возрасте Мэрилин Мэнсон ужасно издевался, промывал мозги и заставлял подчиняться. С подобными заявлениями о сексуальном и психологическом насилии выступили еще четыре женщины.

Однако экс-жена певца модель Дита фон Тиз призналась, что за семь лет отношений певец не проявлял к ней никакой агрессии, а насильственным проявлениям не было места в их браке. Сам Мэрилин Мэнсон свою вину отрицает и подчеркивает, что обнародованные факты "искажают прошлое".